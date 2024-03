Ceny zbóż. Czy dno zostało osiągnięte?

Ubiegły tydzień zakończył się spadkami cen zbóż na paryskim Matifie. W Chicago w ujęciu tygodniowym spadła cena pszenicy, ale wzrosła kukurydzy. Jakie są zatem sygnały z rynku?

Wzrost ceny kukurydzy w Chicago w ujęciu tygodniowym to pierwszy taki przypadek od 3 miesięcy. Czy oznacza to odwrócenie trendu? W tej chwili trudno powiedzieć, choć pewne sygnał dają nadzieję, że tak. Wskazują na to zachowania inwestorów, którzy zmniejszyli udział krótkich pozycji netto (grę na spadki) o 45 500 kontraktów do 295 000 kontraktów w tygodniu kończącym się 27 lutego. Nie zmienia to jednak faktu, że zapasy kukurydzy w USA nadal są wysokie. Obecnie USDA bada rynek pod kątem nastrojów amerykańskich farmerów. Wobec bardzo niskich cen może się okazać, że powierzchnia zasiewów może być w tym sezonie sporo niższa niż zakładano, co mogłoby wesprzeć zarówno rynek kukurydzy jak i pszenicy.

Kolejną ważną kwestią jest sytuacja w Brazylii; tam również niskie ceny determinują nastroje rolników. Ponadto istnieje ryzyko późnych zbiorów soi, co z kolei opóźni zasiewy kukurydzy, a to z kolei stworzy ryzyko niedoboru opadów z powodu kończącej się pory deszczowej.

Pod znakiem zapytania stoi sytuacja w Unii Europejskiej; tu również niskie ceny zniechęcają do zasiewów; na południu Wspólnoty notuje się zwiększone zainteresowanie soją i słonecznikiem. Nie wiadomo też, ile kukurydzy uprawianej na ziarno trafi na rynek, ponieważ np. w Niemczech obecną sytuację mogą wykorzystać biogazownie.

Źródło: Kaack