Ceny usług rolniczych 2021: prasowanie siana i zielonki i owijanie balotów folią

Ceny usług rolniczych w zakresie prasowania w porównaniu do cen z zeszłego roku nie zmieniły się diametralnie, jednak minimalne wartości mogą być nieco wyższe ze względu na dość znaczny wzrost cen paliwa; w zeszłym roku litr oleju napędowego kosztował bowiem aż o ok. złotówkę mniej.

Za prasowanie materiału prasą stałokomorową trzeba zapłacić zazwyczaj od 12 do 14-15 zł za balot o najpopularniejszym rozmiarze 120×120 cm bez względu na to, czy jest on owijany sznurkiem, czy siatką. W przypadku pras zmiennokomorowych cena będzie zaczynała się od 13 zł i kończyła się na 16-17 zł, jednak pamiętajmy, że masa balotów formowanych przez prasy zmiennokomorowe będzie sporo większa.

Wyższe stawki będą obowiązywały, jeżeli zdecydujemy się na prasowanie z użyciem noży; wówczas do usługi należy doliczyć 2-3 zł za balot.

Owinięcie bel folią będzie kosztowało ok. 19-25 zł, jeżeli folię zapewnia usługodawca i 9-11 zł za balot jeśli folia jest po stronie usługobiorcy. Do podanych kwot należy doliczyć 8% podatku VAT.

Pamiętajmy, że podane stawki mogą się różnić przede wszystkim w zależności od dostępności usług, a także areału. Im większa liczba balotów, tym większa szansa na negocjację ceny usługi.

A jak drodzy Czytelnicy wyglądają ceny usług w Waszych rejonach?