Ceny usług wapnowania. Ile za wysiew standardowym rozsiewaczem, a ile za wysiew wapna pylistego?

O tym, jak ważne jest regularne wapnowanie, nie trzeba już dziś chyba nikogo przekonywać. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, jak jest z dostępnością tego typu usług i cenami, które o dziwo nie wzrosły diametralnie.

Dużą grupę wśród ofert wysiewu wapna stanowią usługi wykonywane nowoczesnymi rozrzutnikami, które dzięki dodatkowym tarczom przystosowane są także do rozsiewu wapna. Równomierność wysiewu tego typu konstrukcjami jest wyższa niż starszymi rozsiewaczami RCW i są one również mniej wrażliwe na jakość wapna, a do tego nawet kilkukrotnie wydajniejsze ze względu na ładowność i szerokość wysiewu.

Jednak cały czas ustępują one specjalnie przeznaczonym do tego typu zadań profesjonalnym rozsiewaczom mającym dużo lepiej rozwiązane systemy podawania nawozu, które nie powodują chociażby zapychania wilgotnym materiałem, a stosowane tam tarcze pozwalają na wysiew na szerokość nawet ponad 30 m.

Stosunkowo mało jest w ofertach ogłoszeń profesjonalnych rozsiewaczy z belkami wysiewającymi przeznaczonymi do rozsiewu wapna pylistego, stąd też ceny są tutaj wyższe.

Przechodząc do cen to byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo na tle innych usług rolniczych rozrzucanie wapna podrożało stosunkowo niewiele, a w wielu miejscach ceny są mocno zbliżone do poziomów ubiegłorocznych. Najtańsze oferty, jakie udało się znaleźć oscylują w granicach 12 zł za tonę rozwiezionego materiału i dotyczą najczęściej usług wykonywanych rozsiewaczami RCW 3 lub 5.

W przypadku wapna rozsiewanego za pomocą przystosowanych do tego rozrzutników ceny najczęściej zamykają się w przedziale 25- 30 zł za tonę rozsypanego materiału. Drożej jest w przypadku rozsiewania wapna pylistego, bo tutaj ceny w zależności od usługodawcy i wielkości zamówienia dochodzą nawet do 70-80 zł/t wysianego wapna. To jest jednak najwyższa stawka, bo da się znaleźć usługodawców, którzy za tonę rozwiezionego wapna pylistego specjalistycznym rozsiewaczem życzą sobie pomiędzy 30 a 40 zł.

Ogólnie z dostępnością problemów raczej nie ma, tym bardziej, że w wielu przypadkach jeśli kupujemy wapno nawozowe u swojego dystrybutora to często możemy liczyć na darmowe lub za symboliczną opłatą wypożyczenie rozsiewacza do niego przeznaczonego.