Ceny spadają i nie widać szans na zmianę tendencji: Ceny zbóż 05.03.2024

Cały czas wydaje się, że osiągnęliśmy już dno na krajowym rynku zbóż. Okazuje się jednak, że jest ono systematycznie pogłębiane i nie wiadomo w którym miejscu mogą zatrzymać się spadki cen. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 05.03.2023 r.?

Obecna sytuacja na rynku krajowym jest bardzo słaba, ponieważ cały czas notujemy spadki cen zbóż i niezbyt widać, aby sytuacja mogła ulec gwałtownej zmianie. Analitycy informują, że właściwie jedynie mocne obniżenie prognoz tegorocznych zbiorów w wyniku jakichś ekstremalnych zjawisk pogodowych mogłoby wpłynąć na ceny światowe, a co za tym idzie i na te płacone w Polsce.

Niestety na to się raczej nie zanosi i sytuacja wygląda jak wygląda. Co prawda ceny nie spadają już tak dynamicznie jak wcześniej, ale ciągłe podkopywanie dołków cenowych o kolejne 10-20 zł na tonie prowadzi do tego, że sprzedaż wielu gatunków zbóż w obecnym momencie zwyczajnie naraża rolników na straty, lub w najlepszym przypadku do wyjścia na zero.

To wszystko sprawia, że nawet za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach nie dostaniemy więcej jak 950 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 610 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 580 do 720 zł za tonę.

Niskie stawki obowiązują również w przypadku jęczmienia i w przypadku jęczmienia paszowego rozpoczynają się od 500 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 750 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 500 zł/t do nawet 780 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 510 do maksymalnie jest to 650 zł/t.

Nieznacznie w dół poszły natomiast wyceny żyta i tak za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 450 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 570 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Dużych zmian nie notujemy w przypadku rzepaku gdzie minimalnie skupujący płacą 1630 zł/t, a maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 1820 zł/t.

Na niskich poziomach zaczyna tydzień również kukurydza, której ceny przebiły poziom 600 zł/t i obecnie minimalnie jest to poziom 580 zł/t, a maksymalnie jest to 700 zł/t. Niewiele za to zmienia się w przypadku owsa gdzie maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 850 zł za tonę, ale minimalnie jest to poziom 610 zł za tonę.