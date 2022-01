Ceny skupu żywca wieprzowego cały czas na niskich poziomach

Krajowe notowania cen skupu pomimo stosunkowo niewielkiej podaży zamiast w górę ponownie idą w dół, gdyż ubojnie obniżyły stawki. Dodatkowo odczuwalny jest zwiększony import wieprzowiny z krajów zachodnich.

Jak informuje Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig w strefach białych, czyli wolnych od afrykańskiego pomoru świń, ceny tuczników nadal nie pozwalają na spięcie budżetu hodowli, to dodatkowo na obszarach kraju, gdzie wirus jest aktywny, sytuacja jest jeszcze gorsza.

Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref czerwonych proponują od 2,80 zł/kg do 3,70 zł/kg przy średniej stawce 3,33 zł/kg (10 stycznia było to 3,31 zł/kg).

Ceny skupu tucznika (netto) w ubojniach i zakładach mięsnych wahają się w granicach od 3,60 do maksymalnie 4,80 zł/kg w wadze żywej, a na wbc w klasie E: 4,70 – 6,00 zł/kg.

Od ostatniego notowania z 10.01.2022 r. ceny minimalna i maksymalna nie zmieniły się. Średnia cena w wadze żywej wynosi aktualnie 4,27 zł/kg (na podstawie 42 cenników firmowych), co oznacza, że stawka spadła o 0,02 zł/kg. W analogicznym okresie ubiegłego roku (18.01.2021) za żywiec wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 3,60 zł/kg. Przed miesiącem z kolei tuczniki w wadze żywej były wyceniane średnio na 4,37 zł/kg.

Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 26 cenników firmowych) wynosi 5,65 zł/kg, co w stosunku do notowania z 10 stycznia oznacza brak zmian. W porównaniu do ostatniego zestawienia, stawki minimalna i maksymalna nie zmieniły się. Przed rokiem (18.01.2021) obowiązywała przeciętna stawka 4,74 zł/kg. Przed miesiącem (20.12.2021 r.) świnie rzeźne w klasie E wbc wyceniano na 5,75 zł/kg.

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 1,30-2,70 zł/kg (średnia 2,02 zł/kg na podstawie informacji z 24 firm, przy takiej samej stawce przed tygodniem).