Ceny rzepaku w kraju dynamicznie rosną wraz ze wzrostami na Matif. Ceny rzepaku 12.07.2023

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przedstawiło dziś nowe zestawienie cen rzepaku w poszczególnych podmiotach skupujących. Wynika z nich, że ceny ziarna dość dynamicznie rosną.

Ceny rzepaku w porównaniu do cennika z 10 lipca wzrosły; najwyższa oferta to obecnie 1985 zł/t wobec 1875 zł/t obecnie. Niewiele wzrosła za to stawka minimalna; z 1770 zł/t do 1800 zł/t. Podwyżki nie dziwią; ceny w kraju podążają za notowaniami z Matifu, a te od kilku dni nieustannie idą w górę; cena na Matifie 11 lipca wynosiła 458 EUR/t.

Umowy na warunkach krajowych (dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40 proc.):

ADM Czernin – 1975 sierpień (1925* sierpień) netto zł/t, magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 1985 sierpień (1935* sierpień) netto zł/t, magazyn kupującego

Agrolok – 1900 (1870) netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Kosów Lacki) – 1925 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Magazyny własne, Brzeg) – 1900 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – 1925 netto zł/t, magazyn kupującego

Agrii – 1800-1900 (1750*-1850*), w zależności od regionu kraju

ZT Bodaczów – Viterra – 1910 (1875*), magazyn kupującego

Agro As – 1890 (1860*), magazyn kupującego

Ampol – Merol – 1850 netto zł/t, magazyn kupującego

Chemirol – 1920 (1880*) netto zł/t, magazyn kupującego

Lechpol Szubin – 1870 netto zł/t, magazyn kupującego

Pol – Tor – 1800 netto zł/t, magazyn kupującego

Osadkowski S. A. – 1890 (1860*) netto zł/t, magazyn kupującego

Procam – 1820 netto zł/t, magazyn kupującego

Ziarn – Pol – —, magazyn kupującego

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny: wilgotność 9 proc., zanieczyszczenia 2 proc.

Źródło: akademiarzepaku.pl za KZPRiRB, na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 12 lipca 2023 r.