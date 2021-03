Ceny prądu gwałtownie wzrosły, a prognozy nie napawają optymizmem

Rolnicy dobrze wiedzą, jak dotkliwe dla kieszeni potrafią być rachunki za prąd. W większości gospodarstw bowiem wiele urządzeń służących do produkcji zasilana jest właśnie prądem. Niestety, jego ceny są i będą coraz wyższe.

Cena megawatogodziny 16 marca wynosiła 308 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 161 zł.

Powodów takiego stanu jest kilka, jednak jak informuje Business Insider, ostatnie wzrosty były przyczyną przede wszystkim spekulacji na rynku praw do emisji dwutlenku węgla. Niestety, jako że w naszym kraju produkcja prądu opiera się na spalaniu węgla, polskie elektrownie muszą dokupować coraz droższe uprawnienia, co przekłada się z kolei na ceny prądu.

A ceny uprawnień rosną w tempie wręcz zastraszającym; podczas gdy trzy lata temu kosztowały 10 euro za tonę, to dziś kosztują przeszło 41 euro za tonę.

Jak podaje Business Insider, Grupa PGE przy wytwarzaniu 59 mln ton CO2 rocznie, na same uprawnienia musi wydać 11,1 mld zł rocznie, a więc 1/4 przychodów.

Jak przewidują analitycy, już w tym roku możemy spodziewać się wzrostu cen prądu o ok. 10 proc., a do 2030 może ona wzrosnąć do 350 zł/MWh.

Więcej informacji na stronie Business Insider w artykule pt. Ceny prądu błyskawicznie rosną. Oto jak mogą się kształtować w najbliższych latach