Bodziszek drobny. Chwasty bez tajemnic – najważniejsze cechy, występowanie, szkodliwość, ciekawostki

Bodziszek drobny (Geranium pusillum), ang.: small cranesbill, small flowered cranes bill, small geranium, potocznie: dziobek, tańcówka, mały bodziszek. Rodzina: Geraniaceae (bodziszkowate). Roślina roczna czasami dwuletnia, jara i ozima. Wschodzi od kwietnia do maja i od września do października, kwitnie od maja do października. Rośnie na wysokość 10-60 cm. Rozmnaża się z nasion (rozłupnia). Produktywność jednej rośliny to 200-400 (2 tys.) nasion, które zachowują żywotność od 1 do 10 lat.

Występowanie i szkodliwość

Obecnie bardzo pospolity gatunek, który zasiedla różne typy gleb (preferuje stanowiska piaszczyste słabo-gliniaste), obfitujące w azot i wapń. Jest dość tolerancyjny względem odczynu gleby, gdyż dobrze rośnie zarówno w warunkach kwaśnych, jak i obojętnych (najczęściej zasiedla stanowiska o pH od 5,5 do 7,0). Zachwaszcza wszystkie uprawy rolnicze i ogrodnicze. Szczególnie dobrze rozwija się w zbożach, okopowych, rzepaku i kukurydzy.

Ekonomiczny próg szkodliwości dla tego gatunku nie został jak do tej pory określony, jednak z obserwacji samych plantatorów wynika iż 25-35 sztuki na 1 m2 może powodować istotną obniżkę w plonie.

Czy wiesz, że

Nazwa rodzajowa (Geranium) pochodzi od greckiego słowa „żuraw”. Ma to związek z budową owoców, które u wielu gatunków bodziszków wyglądem przypominają, długi ptasi dziób. Natomiast polska nazwa bodziszek, wywodzi się prawdopodobnie od słowa bodnąć (czyli uderzyć czymś twardym i ostrym), co ma swoje umocowanie w kształcie owocu, który jest spiczasty, twardy i ostry. Gatunek ten wykształcił mechanizm pozwalający na samorzutne rozprzestrzenianie się na niewielkie odległości. Wygląda to tak, że dojrzewające owoce, gwałtownie pękając, są w stanie wyrzucić rozłupki na odległość kilkudziesięciu cm od rośliny matecznej. Jest gatunkiem wskaźnikowym gleb o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych, zasobnych w związki próchniczne.