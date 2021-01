Biedronka: do końca roku 90% owoców i warzyw w marketach będzie pochodziło z Polski

Co więcej, sieć zaadoptuje proces audytów, które są niezbędne do rozpoczęcia współpracy, by ułatwić nawiązanie współpracy. Rolnik nie będzie musiał posiadać profesjonalnej floty transportowej, czy zautomatyzowanej linii do pakowania. Jednak, jak zawsze w Biedronce, dokładnie będzie kontrolowana jakość oferowanych produktów. Lokalni kupcy będą nie tylko partnerami biznesowymi, ale znając lokalne uwarunkowania, smaki i sposoby uprawy będą wspierać rozwój produkcji i poprawę jakości.