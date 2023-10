Audyt Komisji Europejskiej w Polsce – wstępna ocena pozytywna

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka jest główną przyczyną utrudnień w handlu zagranicznym ziemniakami wyprodukowanymi w Polsce. We wrześniu tę sprawę badali w Polsce audytorzy z Komisji Europejskiej.

Audytorzy Komisji Europejskiej w dniach 13-25 września oceniali w Polsce aktualną sytuację w sektorze produkcji i obrotu ziemniakami, w szczególności w zakresie kontroli występowania bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) oraz realizację nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego KE 2022/1194, regulującego m.in. przemieszczanie ziemniaków z Polski do innych państw UE – informuje PIORiN.

W pierwszym etapie audytu, którym odbył się online, eksperci z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wojewódzkich inspektoratów w Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawili strukturę upraw ziemniaków w Polsce, krajowe przepisy dot. produkcji ziemniaków i ich sprzedaży, także do innych państw UE, oraz zasady prowadzenia przez PIORiN nadzoru nad występowaniem i zwalczaniem bakterii Clavibacter sepedonicus. Audytorów zapoznano także z działalnością Centralnego Laboratorium GIORiN, w którym prowadzone są m.in. badania ziemniaków pod kątem występowania bakterii.

Kolejnym etapem audytu były wizyty w gospodarstwach uprawiających ziemniaki oraz punktach dystrybucji na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Audytorom pokazano kontrolę i pobieranie prób ziemniaków przez pracowników Inspekcji, sposób przygotowania ziemniaków do obrotu od skupu do dystrybucji do sklepów, proces rozmnożenia materiałów przedbazowych i bazowych ziemniaka od „in vitro” po superelity i elity.

Jak informuje PIORiN, według oceny audytorów Komisji Europejskiej polskie przepisy dotyczące zwalczanie bakterii wywołującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka są właściwie wdrażane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wstępna ocena budzi nadzieję na zdjęcie z polskiego ziemniaka piętna bakteriozy pierścieniowej, na ostateczne wyniki audytu musimy jeszcze poczekać.