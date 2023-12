Aminokwasy w dokarmianiu roślin – tak czy nie?

Aminokwasy należą do najważniejszych związków organicznych znajdujących się w roślinach. Stanowią element budulcowy białek oraz są prekursorami syntezy fitohormonów roślinnych, które należą do substancji wzrostowych.

Stąd też wpływają na przyspieszenie wzrostu roślin. Poprawiają parametry jakościowe, a jako składniki enzymów uczestniczą w wielu istotnych dla roślin procesach metabolicznych. Działanie aminokwasów wiąże się między innymi z ich wpływem na zwiększenie ilości korzeni włośnikowych oraz głębokości systemu korzeniowego, co w konsekwencji zwiększa pobieranie wody i składników pokarmowych przez roślinę, tym samym poprawiając bilans składników mineralnych i wody. Dodatkowo oddziałują na poprawę gospodarki wodnej roślin.

Aminokwasy zawarte w preparatach biostymulujących dzięki pełnej kompatybilności z metabolizmem roślin umożliwiają efektywny transport składników pokarmowych do obszarów, w których są one w danym momencie niezbędne lub też występuje ich największy niedobór. Dostarczają one roślinie dużej porcji energii potrzebnej między innymi do pobudzenia jej wzrostu i rozwoju oraz do prowadzenia szeregu procesów metabolicznych, jak również łagodzenia skutków stresów biotycznych i abiotycznych, bez wyraźnego wpływu na proces tworzenia się plonu.

Wpływ aminokwasów zawartych w środkach biostymulujących na zwiększenie plonu użytkowego polega na ich korzystnym oddziaływaniu na intensywność procesu fotosyntezy poprzez zwiększenie zawartości chlorofilu w roślinach oraz powierzchni asymilacyjnej liści.

Wśród aminokwasów obecnych w środkach biostymulujących znajduje się między innymi tryptofan, który stanowi prekursor kwasu indolilooctowego, wspomagającego syntezę auksyn, będących hormonami wpływającymi głównie na szybkość wydłużania się łodyg i korzeni, jak również na otwieranie się pąków liściowych, a także aktywność enzymów i tworzenie białek.

Obecne w tych preparatach glicyna i kwas glutaminowy są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych oraz chlorofilu, co wpływa na zwiększenie ilości asymilatów tworzonych w procesie fotosyntezy. Glicyna wykazuje także zdolność do chelatowania metali ciężkich, co zabezpiecza roślinę przed ich toksycznym wpływem. Natomiast kwas glutaminowy wpływa dodatkowo na zwiększenie aktywności wzrostu i kiełkowania roślin, a także jest niezwykle ważny do tworzenia innych aminokwasów i białek oraz stanowi rezerwę azotu organicznego w roślinie.

Dodatkowo kwas glutaminowy pobudza ziarna pyłku do kiełkowania oraz stymuluje wzrost łagiewki pyłkowej. Analogiczne działanie wykazuje również lizyna i metionina. Dodatkowo metionina odgrywa bardzo ważną rolę w późniejszym okresie rozwoju roślin, gdyż stanowi prekursor biosyntezy etylenu, stanowiącego fitohormon regulujący termin dojrzewania owoców.

Prolina, obecna często w biostymulatorach opartych na bazie aminokwasów, wpływa na integralność ścian komórkowych oraz zapobiega denaturacji, chroniąc membrany i białka przed negatywnym wpływem wysokich stężeń jonów nieorganicznych. Poza tym bierze udział w utrzymaniu równowagi wodnej roślin. Podanie proliny przed kwitnieniem wpływa na płodność pyłku, co skutkuje uzyskaniem wyższego plonu roślin.

Aplikacja doglebowa czy dolistna aminokwasów stosowana kilkukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego roślin korzystnie wpływa na ich plonowanie, szczególnie w warunkach intensywnej produkcji roślinnej, jak również na zwiększenie ich naturalnej odporność na szereg czynników stresowych, w tym między innymi na duże wahania temperatur (niskie i wysokie temperatury), nadmiar lub niedobór wody, nadmierne zasolenie gleby, względnie obecność w niej substancji fitotoksycznych.