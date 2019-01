Aminokwasy nie tylko interwencyjnie

Nowoczesne rolnictwo wiąże się z intensywną produkcją, która ukierunkowana jest nie tylko na poprawę ilości, ale przede wszystkim jakości plonu oraz zwiększenie rentowności gospodarstw. Najkorzystniej, gdy cel ten udaje się osiągnąć przy ograniczeniu użycia nawozów sztucznych i pestycydów. Tego wymaga się od świadomych producentów. Środki ochrony roślin, intensywna uprawa, brak okresowego wprowadzania nawozów organicznych oraz brak wykorzystania słomy, jako nawozu naturalnego negatywnie wpływają na stan środowiska glebowego. Problem jego skażenia przez działalność rolniczą ma zasięg globalny.

Od lat wprowadzane są regulacje prawne mające na celu zredukowanie tych niekorzystnych zmian. Dlatego rolnicy i ogrodnicy coraz częściej sięgają po innowacyjne rozwiązania stosowane w zrównoważonych metodach uprawy i nawożenia. Światowe rolnictwo stale dąży do zwiększenia efektywności i opłacalności produkcji rolnej oferując coraz skuteczniejsze produkty, które zwiększają wydajność upraw bez negatywnego wpływu na środowisko.

Rolnicy oczekują nowych i efektywnych metod pozwalających na zwiększenie wykorzystania potencjału plonotwórczego roślin. Jedną z nich jest zastosowanie aminokwasów. Mają one wszechstronny, kompleksowy i niezwykle korzystny wpływ na kondycję upraw, wielkość uzyskiwanego plonu oraz jego jakość, a przy tym nie stanowią zagrożenia dla środowiska ponieważ są pochodzenia naturalnego.

Choć od odkrycia aminokwasów minął już ponad wiek, to dopiero od niedawna zdobywają uznanie rolników i ogrodników na całym świecie. Grono ich użytkowników powiększa się z roku na rok. Jest to wynikiem pozytywnego wpływu tych substancji na metabolizm roślin, zwiększanie jakości i wielkości plonu oraz wspomaganie regeneracji po wystąpieniu różnego rodzaju stresów w czasie cyklu uprawowego.

Jak wiadomo, rośliny samodzielnie syntetyzują aminokwasy, które wykorzystują między innymi do tworzenia białek i tkanek roślinnych. Proces ten jednak wymaga bardzo dużych nakładów energii i czasu. Poza tym należy pamiętać, iż w niekorzystnych warunkach organizmy roślinne koncentrują się na obronie przed stresem, a nie na budowie plonu. Jeśli zatem w takich stresogennych momentach lub też przed ich wystąpieniem dostarczymy „gotowe” aminokwasy, zapewnimy roślinie efektywny rozwój przy jednoczesnej lepszej i szybszej obronie przed stresem. W ten sposób umożliwiamy szybsze przezwyciężenie krytycznego czynnika bez uszczerbku dla procesu formowania plonu. Standardem też staje się dostarczenie tych związków w kluczowych stadiach rozwojowych rośliny.

Aminokwasy jako składniki enzymów biorą udział w wielu ważnych procesach metabolicznych. Decydującą rolę odgrywają w przebiegu fotosyntezy prowadzącej do powstania węglowodanów niezbędnych roślinie do wzrostu. Każdy z nich pełni inną funkcję. Glicyna uczestniczy w biosyntezie chlorofilu (zwiększenie jego stężenia w roślinie, wpływa na intensyfikację procesu fotosyntezy), bierze udział w procesie tworzenia tkanek roślinnych i posiada silne właściwości chelatujące jony metali. Tryptofan jest prekursorem kwasu indolilooctowego, wspomaga syntezę auksyn (regulator wzrostu). Alanina pełni rolę krioprotektanta zwiększając odporność na chłód, stymuluje syntezę chlorofilu, odgrywa ważną rolę w indukowaniu naturalnej odporności roślin na choroby. Z kolei kwas glutaminowy stymuluje wzrost i kiełkowanie, stanowi pulę rezerwową azotu organicznego, niezbędnego do syntezy innych aminokwasów i białek. Dla roślin cenne są także krótkołańcuchowe peptydy, które są połączeniem aminokwasów o specyficznej konfiguracji.

Aminokwasy najlepiej aplikować dolistnie, by złagodzić skutki stresów biotycznych i abiotycznych oraz zwiększyć plony, a także poprawić ich jakość.

Aminokwasy zapewniają roślinom możliwość przeznaczenia czasu i energii w krytycznych dla nich momentach na inne procesy życiowe, co wpływa bezpośrednio na przyszły plon i rentowność produkcji. Dzięki działaniu wspierającym naturalną odporność przed patogenami oraz szybszym i efektywniejszym pobieraniu składników pokarmowych z gleby warto dostarczać te substancje nawet kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, aby uzyskać najlepsze możliwe wyniki plonowania.

Jednym z efektywniejszych, dostępnych na rynku rozwiązań jest organiczny stymulator wzrostu zawierający wysokoskoncentrowaną dawkę aminokwasów oraz krótkołańcuchowych peptydów pochodzenia naturalnego – Aminoprim. Jego wprowadzenie na rynek zostało poprzedzone badaniami rejestracyjnymi w instytucjach naukowych, na podstawie których MRiRW wydało odpowiednie zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, jako organicznego stymulatora wzrostu. Stosowany jest w uprawach rolniczych i ogrodniczych w celu zwiększenia tolerancji roślin na stres oraz szybszej ich regeneracji po wystąpieniu warunków stresowych. Preparat zawiera aminokwasy, które stymulują syntezę chlorofilu, są podstawowym budulcem komórek roślinnych i przyspieszają proces odbudowy tkanek. Stymuluje odporność i wspomaga regenerację roślin po wystąpieniu stresów. Zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych agrochemikaliów (poprawia właściwości fizykochemiczne cieczy roboczej, pełniąc funkcję naturalnego adiuwanta).

Aminokwasy zawarte w preparacie wpływając korzystnie na procesy biochemiczne poprawiają plonowanie roślin, co zostało udowodnione w licznych ośrodkach badawczych (Instytut Ogrodnictwa, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach). Skuteczność tego preparatu w łącznej aplikacji ze ś.o.r została potwierdzona doświadczalnie przez Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin w IOR (oddział w Sośnicowicach).

Producenci, którzy dotychczas nie stosowali aminokwasów w swoich uprawach lub stosowali je tylko interwencyjnie, powinni rozważyć zastosowanie tej technologii jako standardowego zabiegu agrotechnicznego. Włączenie tego dolistnego oprysku poprawi ogólną kondycję i odporność roślin, zapewni lepsze plonowanie, a tym samym wzrost rentowności produkcji. Technologia ta jest całkowicie bezpieczna dla środowiska.

Anna Rogowska