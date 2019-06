Aminokwasy w rolnictwie – regeneracja i pobudzenie do intensywnego wzrostu

Jesteśmy w trakcie bardzo trudnego sezonu wegetacyjnego. Do niedawna towarzyszyły nam silne niedobory wody, które negatywnie wpływały na kondycję roślin po czym z kolei przyszły obfite deszcze do tego stopnia, że powodowały podtopienia plantacji. Niewątpliwie rośliny były długotrwale osłabione, ale wraz z unormowaniem się warunków pogodowych jest szansa nadrobić straty.

Czynnikiem, który niewątpliwie może je zregenerować i pobudzić do intensywnego wzrostu będzie AMINOPRIM. Jest to organiczny stymulator wzrostu zawierający w swoim składzie ponad 50% kluczowych dla wzrostu roślin aminokwasów. Dzięki ich dostarczeniu zapewniamy roślinom regenerację oraz składniki budulcowe białek, dzięki czemu plon będzie budowany szybko i efektywnie.

Zalecane jest w tej chwili zastosowanie przede wszystkim w zbożach oraz kukurydzy, aby rośliny pobudzić w roślinach procesy rozwojowe. W przypadku kukurydzy, zaleca się dodawanie AMINOPRIM do każdego zabiegu dolistnego, celem intensyfikacji wzrostu .

Aminokwasy w rolnictwie

Szczególnie ważne przy regeneracji po wystąpieniu warunków stresowych oraz przy każdym zabiegu nalistnym w celu redukcji stresu związanego z aplikacją.

Główne działanie produktów zawierających w swoim składzie aminokwasy to stymulacja wzrostu i rozwoju roślin poprzez dostarczenie gotowych do wprowadzenia w szlak metaboliczny aminokwasów jako kompletnych ”cegiełek”, co wywołuje bezpośredni korzystny wpływ na syntezę białek i węglowodanów oraz poprawia wykorzystanie azotu, który jest dostarczany w formie organicznej. W ten sposób wspierany jest wzrost rośliny, zwłaszcza w sytuacji nasilonego oddziaływania stresu. Niektóre aminokwasy wchodzące w skład auksyn wspomagają podział komórek oraz rozwój korzeni co w warunkach wzmożonego zapotrzebowania na energię przyspiesza procesy plonotwórcze. Aminokwasy i krótkie peptydy wykazują również silne działanie chelatujące i wiążące mikroelementy. Utrzymanie tych elementów w postaci biologicznie aktywnej ułatwia ich wchłanianie oraz sprzyja ich mobilności w systemie transportu we floemie (łyku). Ponadto, aminokwasy mają właściwości zwiększające przyczepność i poprawiające pokrywanie powierzchni liści, i w ten sposób preparaty te zwiększają efektywność działania nawozów oraz środków ochrony roślin .

Termin aminokwas odnosi się do naturalnie występujących α-aminokwasów jakie można otrzymać poprzez hydrolizę białek lub aminokwasów wytwarzanych syntetycznie, pod warunkiem, że są one takie same jak aminokwasy uzyskane w wyniku hydrolizy białek.

Transport mikroelementów w postaci obojętnych cząsteczek chelatów aminokwasowych jest bardziej sprawny niż ich transport z innych stosowanych form. Przeprowadzone na świecie badania wykazały również, iż błona komórkowa roślin nie jest zdolna do wchłaniania chelatów syntetycznych.

Eksperci zalecają przy wyborze stymulatorów aminokwasowych, aby zawsze zwrócić szczególną uwagę czy produkt posiada rejestrację w charakterze organicznego stymulatora wzrostu . Tylko taka rejestracja gwarantuje, że produkt został poddany specjalistycznym badaniom w niezależnych ośrodkach naukowo-badawczych a badania przydatności rolniczej zostały przeprowadzone w cyklu wieloletnim. Przykładem takiego produktu jest wspomniany na początku organiczny stymulator wzrostu AMINOPRIM, którego badania objęły zakresem najbardziej strategiczne dla rolnictwa rejony Polski. Wyniki badań przeprowadzone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG (Puławy) oraz Centralny Ośrodek Badania Oceny Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), wykazały znaczący ich wpływ m.in. na wzrost plonu zbóż i roślin strączkowych, sięgający nawet 30%, oraz poprawę jego jakości (m.in. wzrost zawartości białka, makro- i mikroelementów), a także znaczny przyrost masy korzeniowej.

Przykładowe wyniki badań skuteczności biologicznej dla organicznego stymulatora wzrostu AMINOPRIM.

AminoPrim:

Stymuluje odporność i Wspomaga regenerację roślin po wystąpieniu stresów. Aminokwasy zawarte w produkcie stymulują syntezę chlorofilu, są podstawowym budulcem komórek roślinnych i dostarczone wraz z produktem przyspieszają proces budowy białek i komórek roślinnych. Są prekursorami i/lub składnikami fitohormonów i enzymów roślinnych, będących katalizatorami większości procesów zachodzących w komórkach w procesie regeneracji.

Aminokwasy zawarte w produkcie stymulują syntezę chlorofilu, są podstawowym budulcem komórek roślinnych i dostarczone wraz z produktem przyspieszają proces budowy białek i komórek roślinnych. Są prekursorami i/lub składnikami fitohormonów i enzymów roślinnych, będących katalizatorami większości procesów zachodzących w komórkach w procesie regeneracji. Zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych agrochemikaliów . Aminokwasy zawarte w produkcie chelatują niektóre składniki pokarmowe np. wapń, przez co stają się one szybciej przyswajalne i łatwiej transportowane w roślinie.

Dzięki zawartości aminokwasów i polipeptydów AMINOPRIM poprawia właściwości fizykochemiczne cieczy roboczej, pełniąc funkcję naturalnego adiuwanta.

. Aminokwasy zawarte w produkcie chelatują niektóre składniki pokarmowe np. wapń, przez co stają się one szybciej przyswajalne i łatwiej transportowane w roślinie. Dzięki zawartości aminokwasów i polipeptydów AMINOPRIM poprawia właściwości fizykochemiczne cieczy roboczej, pełniąc funkcję naturalnego adiuwanta. Zwiększa ilości i jakości plonu. Aminokwasy wpływając korzystnie na procesy biochemiczne poprawiają plonowanie roślin.

Więcej na Intermag.pl

Artykuł sponsorowany INTERMAG.