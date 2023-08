Agro Show 2023. Jakie nowości zaprezentuje Samasz?

Zbliżające się wielkimi krokami targi Agro Show 2023 w Bednarach sprawiają, że coraz więcej producentów uchyla rąbka tajemnicy o tym co pokaże na targach. Tym razem jest to białostocki Samasz.

Jedną z nowości, którą firma zaprezentuje w Bednarach będzie przetrząsacz P10-1100T. Jest to przetrząsacz 11-metrowy z innowacyjnymi jak zapewnia producent mechanizmami regulacji kąta i wysokości pracy oraz pokonywania uwroci. Nowa maszyna, pomimo tak dużej szerokości roboczej, ma rekordowy zakres kopiowania poprzecznego nierówności podłoża.

Jest to maszyna ciągniona na wózku jezdnym. Dyszel jest przykręcany i dzięki temu można go obrócić o 180 stopni, co pozwoli połączyć maszynę z górnym lub dolnym zaczepem ciągnika. Po złożeniu przetrząsacza do pozycji transportowej, jego szerokość nie przekracza 3 m, a wysokość wynosi 2,7 m.

W przetrząsaczu tym intensywność rozrzutu zielonki można łatwo ustawić za pomocą dźwigni w zakresie od 15 do 19 stopni, a pozwala na to opatentowany mechanizm, który ogranicza wysuw siłownika decydującego o stopniu pochylenia ramy głównej. Ostatecznie jej ustawienie wpływające na zmianę kątów i wysokości pracy palców sprężystych, przekłada się na intensywność rozrzutu przetrząsanej masy.

Zakres kopiowania poprzecznego przetrząsacza o szerokości roboczej wynoszącej 11 metrów ma kolosalne znaczenie dla jakości jego pracy i czystości paszy. Dlatego konstruktorzy firmy zwrócili na ten parametr szczególną uwagę i powstała maszyna mająca rekordowy zakres kopiowania poprzecznego nierówności podłoża. Pozwala on pracować skrajnemu wirnikowi o 82 cm niżej lub wyżej od wirników zamontowanych w środku maszyny. Teoretycznie różnica pomiędzy bocznymi wirnikami przetrząsacza może wynieść aż 164 cm. W praktyce rolniczej takich użytków zielonych się nie spotyka, ale technicznie maszyna jest przygotowana nawet na takie ekstrema.

Kolejną z maszyn jakie pokaże Samasz w Bednarach będzie zgrabiarka taśmowa MRG 2-900. Obecnie dostępny jest jeden model maszyny dwusegmentowej o szerokości roboczej wynoszącej maksymalnie 9,8 m. Zgrabiarka MRG 2-900 obsługiwana jest elektrohydraulicznie z poziomu sterownika zamontowanego w kabinie ciągnika. Maszyna zbudowana jest z trzech kluczowych zespołów: dwóch podbieraczy, dwóch przenośników taśmowych z zespołami kopiującymi podłoże i ramy z dwukołowym układem jezdnym. Jak zapewnia producent, podbieracze z autorską konstrukcją krzywki pozwalają na zbieranie każdego rodzaju materiału niezależnie od jego długości. Przed nimi zamontowane są rolki dogniatające zespolone z umieszczonymi nad nimi osłonami, których zadaniem jest ograniczanie zdmuchiwania przez wiatr np. siana lub słomy. Położenie tych elementów względem podbieraczy można zmieniać, a całość jest amortyzowana siłownikami gazowymi i płaskownikami sprężystymi.

Cyfra 2 w nazwie zgrabiarki MRG 2-900 wskazuje liczbę przenośników taśmowych. To właśnie te podzespoły, z których każdy ma długość 3,55 m, tworzą przewagę tej maszyny nad zgrabiarkami karuzelowymi. Tutaj już nic nie spowoduje utraty wartości paszy i trafi ona do rzędu formowanego z prawej lub lewej strony maszyny, albo w jej środku. Zielonka przesuwana po powierzchni nie zostanie już zanieczyszczona ani nie utraci cennych listków, co jest szczególnie ważne w przypadku zbioru roślin motylkowych.

Zgrabiarka taśmowa MRG 2-900 posiada również własny układ hydrauliczny napędzany od WOM ciągnika. Bezpośrednio za wałem przegubowo-teleskopowym zamontowane są pompy hydrauliczne. Dzięki temu budowa napędu zespołów roboczych maszyny została uproszczona. Układ ten pozwala na napęd podbieraczy i taśm.

Na stoisku firmy nie zabraknie również nowej 7-metrowe zgrabiarki grzebieniowej Twist 700. Najnowszy model, tak jak poprzednie, może być agregowany z traktorem poprzez jego przedni lub tylny TUZ. Jak informuje producent technologia grzebieniowa jest jedną z najczystszych technik zgrabiania wśród dostępnych na rynku. Materiał jest z podłoża unoszony i przerzucany w kierunku środka maszyny. Dzięki temu jest czystszy, a jego ewentualne zanieczyszczenia pozostają na polu. Na prowadzenie dokładnego i czystego zbioru materiału pozwalają specjalnie wyprofilowane palce grabiące. Konstrukcja grzebieni uniemożliwia zgrabianie kamieni do formowanego wału pokosu. Praca maszyny przed traktorem eliminuje jego przejazdy po zgrabianym materiale. Dzięki temu koła ciągnika go nie zanieczyszczają i unika się zabrudzenia paszy. To kolejna zaleta zgrabiarki grzebieniowej montowanej na przednim TUZ ciągnika, nad karuzelowymi i taśmowymi.

Zgrabiarka Twist 700 posiada napęd hydrauliczny, który może być zasilany bezpośrednio z hydrauliki ciągnika lub poprzez jego WOM. W drugim przypadku na maszynie montowany jest dodatkowy układ z jej własną pompą hydrauliczną. Zgrabiarka napędzana jest z układu hydraulicznego traktora. Zapotrzebowanie na przepływ oleju wynosi zaledwie 30 l/min. Napęd hydrauliczny zgrabiarki pozwala wygodnie zmieniać prędkości pracy jej bębnów roboczych. W przypadku ciągnika z możliwością regulacji przepływu oleju hydraulicznego, prowadzona jest ona z kabiny ciągnika.

Szerokość zgrabianego do środka maszyny materiału można dostosować do wielkości zbieranego plonu. Pozwala to również dopasować wał pokosu do przestrzeni pomiędzy kołami ciągnika. Maszyna może także zostać doposażona w wał dogniatający, który obniża wysokość zgrabionego do jej środka materiału. Zapobiega to blokowaniu się wałów pokosu przed i pod ciągnikiem. Dostępne są również ich zawężacze, co ostatecznie umożliwia dopasowanie zgrabiarki do danego ciągnika i plonu zbieranego materiału. Na liście wyposażenia opcjonalnego znajdują się również sprężyny odciążające. Redukują one nacisk jednostkowy maszyny na podłoże i zmniejszają obciążenia wywierane na układ zawieszenia ciągnika.

źródło: Samasz