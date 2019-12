Agritechnica 2019

10 listopada w Hanowerze w Niemczech, rozpoczęły się międzynarodowe targi mechanizacji rolnictwa i techniki rolniczej – Agritechnika 2019. W tym roku 2819 wystawców z 53 krajów prezentowało swoją ofertę na powierzchni wystawienniczej przekraczającej 40 ha pod dachem. Najwięcej wystawców było z Niemiec – 1750, zaś wśród firm zagranicznych najwięcej wystawców przybyło z Włoch – 370, Chin – 163 oraz z Holandii – 113. Wśród wystawców nie zabrakło przedstawicieli polskich firm, których w tym roku było 65.

Podczas targów Agritechnica w Hanowerze odbyła się ceremonia wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród dla liderów i najlepszych producentów traktorów – „Tractor of the Year 2020” (TOTY 2020). Jest to międzynarodowa nagroda, którą co roku grupa niezależnych dziennikarzy specjalizujących się w mechanizacji rolnictwa przyznaje w 4 kategoriach.

Ciągnik Roku – rozpatrywane przez jury parametry to: silnik, skrzynia biegów, elektronika (wszelkiego rodzaju elektronika do zarządzania ciągnikiem – wyposażenie standardowe), hydraulika, komfort kabiny, innowacyjne funkcje techniczne (odniesione do innowacyjnych lub wyłącznych treści technicznych), opcje, wygląd.

Najlepsza użyteczność – w tej klasie brane są pod uwagę ciągniki wielofunkcyjne i użytkowe – powyżej 70 KM, maksymalnie 4 cylindry, maksymalna masa robocza 8,900 kg. Ważnymi parametrami są: silnik, skrzynia biegów, hydraulika, komfort, innowacyjne funkcje techniczne, opcje, wygląd, wszechstronność.

Najlepsza specjalizacja – jury głosuje na ciągniki sadownicze, winnicowe i górskie. Parametry brane pod uwagę podczas głosowania to: silnik, skrzynia biegów, komfort, zwinność, wygląd.

Ciągnik „zrównoważony” – jest to nagroda dla innowacyjnego rozwiązania z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Case IH Maxxum 145 Activedrive 8 otrzymał tytuł najlepszego ciągnika oraz tryumfował w kategorii „Best design”.

W tym roku do miana „Najlepszy Traktor Roku 2020” pretendowali: Case IH Magnum 380 CVX Drive, Claas Axion 960 Terra Trac, McCormick X7.624 VT Drive i Valtra N 154e Versu, zaś zwycięzcą został – Fendt 942 Vario.

Fendt 942 Vario – to pierwszy ciągniki o mocy ponad 400 KM. Optymalizacja silnika MAN 9lt zapewniła wysoką moc przy niskich obrotach. Zagwarantowano płynność pracy silnika przy określonym maksymalnym momencie obrotowym z jednoczesnym minimalnym zużyciem paliwa. Model ten zachwycił także rozwiązaniem umożliwiającym pełne zdalne sterowanie wieloma funkcjami.

W kategorii “Najlepsza Użyteczność” zwycięzcą został Fendt 314 Vario Profi + pokonując finalistów: Kubota M4072, New Holland T 5.140 Dynamic Command, Steyr 4130 Expert CVT i Valtra A 114 HiTech 4.

Fendt 314 Vario Profi + reprezentuje wprowadzenie na rynek nowej jakości dotyczącej środowiska kabin w postaci ergonomicznej obsługi terminala platformy FendtOne. Rozwiązanie to umożliwia zsynchronizowanie ciągnika (i całej floty) z terminalem z biurem lub na wskazanym urządzeniu mobilnym co zapewnia lepsze udostępnianie danych i planowania zadań. Ciągnik zyskał jeszcze większą wydajność dzięki innowacyjnej koncepcji zwiększonych osiągów DynamicPerformance (DP).

W kategorii “Najlepsza Specjalizacja” nagrodę otrzymał New Holland T 4.110 N pokonując Carraro Tractors V 7, Massey Ferguson 3709 Alpine oraz Same Frutteto 100 ActiveSteer.

Nagrodę w kategorii Ciągnik „Zrównoważony” otrzymał New Holland – Methane Power Traktor. Ciągnik z serii T6 zasilany jest wyłącznie metanem. Takie rozwiązanie może przynieść wiele oszczędności dla rolnika jak również zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. CNH Industrial specjalnie opracował silnik metanowy, który zapewnia taką samą moc i moment obrotowy jak jego odpowiednik z silnikiem wysokoprężnym. Zintegrowana technologia rolnictwa precyzyjnego obejmuje niektóre elementy autonomicznych operacji, takie jak zdolność do wykrywania przeszkód. Ciągnik zasilany metanem ma trafić na rynek już w 2020 r.

Oprócz konkursu „Ciągnik Roku” w Hanowerze przyznawane są również złote i srebrne medale. Jest to prestiżowa nagroda przyznawana dla firm za ich innowacyjne rozwiązania. W tym roku producenci maszyn zgłosili do komisji medalowej dokładnie 291 nowości. Organizatorzy targów DLG przyznali 1 złoty i 39 srebrnych medali. Innowacyjne rozwiązania często są owocem współpracy kilku firm.

Złoty medal przyznano firmie John Deere i Joskin za opracowanie elektrycznego napędu maszyn współpracujących. Wśród firm, które działają na rynku Polskim, a które otrzymały srebrne medale należy wymienić firmę Fendt, która otrzymała 2 srebrne medale, między innymi za Fend IDEAL Drive. 2 srebrne medale przypadły także firmie Amazone za Easy Mix oraz AmaSelect Row. Frma Claas otrzymała 3 strebrne medale za APS Synflow Walker, CEMOS oraz CEMOS AUTO. Oprócz złotego medalu John Deere otrzymał również 3 srebrne medale za innowację w zakresie rozwiązań do zbioru plonów, za funkcje proaktywnego sterowania prędkością podawania materiału dla kombajnów oraz za moduł mechanicznego uszkadzania nasion chwastów. Firma Lemken otrzymała srebrny medal za iQblue connect, zaś firma CNH poszczycić się może trzema srebrnymi medalami za innowacyjny układ napędowy dla dużych pras oraz za system sterowania prasą do ciągnika T7 i kolejne srebro za Omłot CX. Firma Rauch otrzymała 2 srebrne medale za system dozowania MultiRate oraz za System HillControl. Rostselmash otrzymał srebrny medal za system noktowizyjny RSM.

Złoty medal wystawy Agritechnica

Złotym medalem podczas tegorocznej wystawy w Hanowerze nagrodzono rozwiązanie o nazwie IVT eAutoPower i e8WD opracowane wspólnie przez firmy John Deere i Joskin. Jest to hybrydowy system transmisji mocy wykorzystywany do napędu ciągnika oraz zagregowanej z nim maszyny przyczepianej. IVT eAutoPowr to nazwa przekładni bezstopniowej w której zamiast siłowników układu pompa – silnik hydrauliczny zastosowano dwa bezszczotkowe silniki elektryczne. Zasilają one nie tylko układ napędowy ale również wytwarzają do 100 kW energii elektrycznej na użytek zewnętrzny. Zależnie od potrzeb eAutoPowr dostarcza na zewnątrz prąd stały o napięciu 700 V lub trójfazowy prąd przemienny o zmiennej częstotliwości i napięciu 480 V.

Energia elektryczna dostarczana z ciągnika jest wykorzystywana przez układ e8WD instalowany w maszynach przyczepianych jak np. wozy asenizacyjne bądź rozrzutniki obornika. Sercem układu jest silnik elektryczny, który przetwarza prąd elektryczny na energię mechaniczną przekazywaną w dalszej kolejności za pośrednictwem wałków Kardana na osie napędowe maszyny. W ten sposób zwiększana jest siła uciągu szczególnie przydatna podczas pracy ciężkim sprzętem w trudnych warunkach polowych. Innowacyjny układ napędowy jest sterowany elektronicznie za pomocą komputera pracującego w standardzie ISOBUS, który uwzględnia takie dane jak: prędkość jazdy, nacisk na oś, kąt skrętu kół.

Srebrne medale John Deere

Oprócz złotego medalu koncern John Deere otrzymał także aż trzy medale srebrne. Jednym z nich nagrodzono system Predictive Feedrate Control, który umożliwia dobór parametrów pracy kombajnu zanim masa zbożowa trafi na przenośnik pochyły. System korzysta z montowanych na kabinie kombajnu kamer 3D, które monitorują pole przed hederem wykrywając obszary zboża wyległego, lokalne zachwaszczenia jak i puste miejsca na polu. Dzięki temu system w efektywniejszy sposób dobiera prędkość koszenia oraz ustawia przepustowość kombajnu. Ponadto Predictive Feedrate Control korzysta z danych satelitarnych, które dostarczają informacji dotyczącej wielkości biomasy.

Drugi medal John Deere otrzymał za inteligentny system tłumienia drgań w dużych prasach kostkujących. Rozwiązanie poprzez odpowiedni dobór prędkości agregatu kompensuje wibracje wytwarzane przez tłok prasy.

Trzeci medal John Deere otrzymał za optymalizacje jakie dokonał w konstrukcji rotorowych kombajnów zbożowych. W tym celu amerykański producent dokonał ulepszeń w konstrukcji silnika, przekładni i w systemie oczyszczania ziarna. Jednym z rozwiązań są nowe paski napędowe charakteryzujące się mniejszymi oporami.

Trzy srebra dla Amazone

Jednym z rozwiązań za które niemiecki producent otrzymał srebrny medal jest system AmaSelect Row dostępny w opryskiwaczach. W tym rozwiązaniu zastosowano poczwórne głowice z elektrycznie przełączanymi różnymi rozpylaczami, które mogą pracować w odstępach co 50 lub 25 cm. System AmaSelect Row umożliwia oprysk całej powierzchni lub tylko wąskiego rzędu uprawy w rozstawie międzyrzędzi 50 lub 75 cm. Opryskiwanie pasowe jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych dysz SpotFan 40-03 (kąt oprysku wynosi jedynie 40°), które w ułamku sekundy można otworzyć lub zamknąć aby opryskiwać tylko konkretny obszar. Rozpylacze są sterowane za pomocą terminala obsługowego, który przeliczna dawkę cieczy roboczej tak aby nie dochodziło do przedawkowania pestycydu w opryskiwanym pasie. System AmaSelect Row umożliwia znaczne oszczędności pestycydów dochodzące do nawet 60%.

Drugi srebrny medal firma Amazone otrzymała za składnik oprogramowania Amazone mySpreader jakim jest aplikacja EasyMix wykorzystywana do ustawień rozsiewaczy tarczowych. EasyMix pozwala operatorowi określić najlepsze ustawienia rozsiewacza dla różnych mieszanek nawozowych. Aplikacja jest polecana rolnikom, którzy mieszają ze sobą różne nawozy i rozsiewają je przy jednym przejeździe. Wskazuje ona na ile poszczególne nawozy można ze sobą mieszać i jakich dokonać nastaw rozsiewacza. W przypadku braku możliwości komponowania mieszanki nawozowej aplikacja oferuje możliwość wyboru innego nawozu.

Niemieckiego producenta wyróżniono również za montowaną na opryskiwaczach stację pogodową AmaSense Weather, która jest komponentem utworzonej wspólnie wraz ośmioma partnerami (Robert Bosch, Lemeken, Pessl Instruments, Rauch, Syngenta, Topcon, Xarvio i ZG Raiffeisen) platformy internetowej Novonex nagrodzonej srebrnym medalem na wystawie Agritechnica. Urządzenie dostarcza informacji o warunkach pogodowych (temperatura i wilgotność powietrza) jakie panują podczas wykonywania zabiegu ochrony chemicznej. Za pośrednictwem platformy Novonex AmaSense Weather przekazuje dane do aplikacji Xarvio Field Manager, która na bieżąco ostrzega operatora o przekroczeniu wartości progowych obniżających jakość wykonywanego zabiegu. W ten sposób rolnik uzyskuje informacje o zróżnicowaniu mikroklimatycznym na poszczególnych plantacjach.

Srebrny medal dla Fendt

Fendt otrzymał srebrny medal za Fendt IDEAL Drive – jest to opcja, która zastępuje tradycyjny układ sterowania jakim dotychczas był układ kierowniczy. Jest to pierwsza samobieżna maszyna rolnicza w pełni obsługiwana za pomocą joystick ‘a. Fotel operatora jest wyposażony w lewy podłokietnik z wielofunkcyjnym joystickiem Variotronic. Eliminując kolumnę kierownicy poprawiono znacząco widoczność nie tylko w centralnej części hedera, ale i całościowo. Pozycja operatora kombajnu jest bardziej komfortowa. Fendt IDEAL 10 będzie dostępny w wersji na gąsienicach. Pierwsze takie kombajny wejdą na rynek w 2021 roku.

Srebrny medal dla Lemkena

Niemiecka firma Lemken otrzymała srebrny medal na wystawie Agritechnica 2019 za moduł iQblue connect poprzez który zawieszane na TUZ maszyny lub narzędzia mogą wpływać na pracę ciągnika również w oparciu o mapy aplikacyjne. Funkcja TIM (Tractor Implement Management) dotychczas była znana w przypadku oddziaływania pras, które sugerowały prędkość ciągnika. Obecnie za pośrednictwem modułu iQblue connect na pracę ciągnika mogą wpływać również zawieszane narzędzia uprawowe lub agregaty uprawowo-siewne. Prędkość traktora może być automatycznie dopasowana stosownie do oporów ruchu maszyny wynikającej ze zmiennych właściwości gleby lub zmiany głębokości pracy ustalanej na podstawie mapy aplikacyjnej GPS. Zarazem moduł zbiera dane przestrzenne dotyczące pracy agregatu, które mogą być przekazywane do oprogramowania umożliwiającego zarządzanie gospodarstwem. Poprzez iQblue connect można sterować pracą agregatów w tym maszyn uprawowych w oparciu o mapy aplikacyjne GPS.

Srebro dla firmy Rostselmash

Rosyjska firma Rostselmash znana w Polsce jako producent kombajnów zbożowych (sprzedawanych w naszym kraju za pośrednictwem spółki Korbanek) otrzymała srebro w Hanowerze za noktowizyjny system RSM NightVision, który pozwala obserwować otoczenie maszyny w porach nocnych. Specjalna kamera noktowizyjna dokonuje obserwacji obszaru pracy maszyny na odcinku do 1500 m a odpowiedni algorytm obliczeniowy identyfikuje obiekty, które w nocy nie są dostrzegalne przez operatora. Obraz z kamery jest wyświetlany na monitorze znajdującym się w kabinie operatora maszyny. Na ekranie mogą być wyświetlane obrazy z trzech kamer (czołowej oraz bocznych). Dzięki temu systemowi maszyny mogą bezpiecznie pracować w porach nocnych. Ponadto maszyny mogą poruszać się szybciej, co przekłada się także na wydajność pracy.

Srebrne wyróżnienie dla koncernu CNH

Srebrnymi medalami wyróżniono trzy rozwiązania opracowane przez koncern CNH. Jednym z nich jest unikatowa koncepcja układu przeniesienia napędu obejmująca dwubiegową przekładnię typu Powershift, która pozwala płynnie uruchomić prasę i zapewnia 79-procentowy wzrost momentu obrotowego. W momencie gdy WOM ciągnika osiągnie prędkość 850 obr./min, funkcja automatycznego startu włącza prasę i automatycznie przełącza się z pierwszego na drugi bieg, przyśpieszając koło zamachowe do jego maksymalnej prędkości wynoszącej 1450 obr./min. Rozwiązanie wspomaga WOM ciągnika w uruchomieniu koła zamachowego jednocześnie chroniąc przed przeciążeniem układ przeniesienia napędu ciągnika i prasy.

Kolejne wyróżnienie koncern CNH otrzymał za system sterowania prasą do ciągnika T7. W tym rozwiązaniu osiągnięto koordynację pracy amortyzacji przedniej osi z częstotliwością drgań tłoka prasy co przekłada się na mniejsze wibracje kabiny ciągnika. Z pracą tłoka prasy zsynchronizowano także obroty silnika w wyniku czego stabilizowana jest prędkość WOM.

Trzeci srebrny medal CNH otrzymał za zmiany konstrukcyjne w systemie omłotu kombajnów serii CX. Wchodzący w skład czterobębnowego układu bęben Ultra-FlowTM o średnicy 750 mm ma przestawioną konfigurację cepów co zapewnia płynny przepływ masy żniwnej. Pozwala to uzyskać wyższą wydajność omłotu, redukuje zatory i poziom hałasu w kabinie. Dzięki temu zespół młócący podczas omłotu zużywa o 16% mniej mocy, co pozwala obniżyć zużycie paliwa.

Trzy srebra Claasa

Jeden ze srebrnych medali firma Claas otrzymała za najnowszy system młócący APS Synflow Walker. Jest on dostępny w najnowszych kombajnach Lexion serii 5000 i 6000. W konstrukcji tego zespołu zastosowano układ trzech bębnów i odrzutnika. Pierwszym elementem nowego zespołu młócącego jest bęben przyśpieszający o średnicy 450 mm, następnym bęben młócący (755 mm) z dziesięcioma cepami, zaś kolejnym dodatkowy bęben separatora (600 mm) znajdujący się przed odrzutnikiem. Szerokość młocarni APS Synflow Walker montowanej w kombajnach Lexion 5000 wynosi 1420 mm. Bębny i odrzutnik zamontowane w modelach Lexion 6000 mają szerokość 1700 mm. Nowy zespół młócący jest sterowany za pomocą terminala CEBIS i systemu CEMOS, który synchronizuje prędkości poszczególnych bębnów i dopasowuje do obciążenia masą zbożową. Wydajność nowego zespołu młócącego może być nawet o 25% wyższa w porównaniu z poprzednim trzybębnowym systemem APS.

Kolejnym rozwiązaniem za które Claas otrzymał kolejny srebrny medal jest system CEMOS Auto Chopping optymalizujący pracę zespołu rozdrabniającego słomę. Na podstawie mierzonej za pomocą specjalnych czujników wilgotności i ilości słomy podczas omłotu system dostosowuje pozycje przeciwostrzy i fragmentu dna w rozdrabniaczu słomy działając agresywniej w przypadku bardziej wilgotnej słomy. Operator ma wybór pomiędzy jakością cięcia a wydajnością urządzenia.

Trzeci srebrny medal Claas otrzymał za system Cemos Auto Performance stosowany w sieczkarniach serii Claas Jaguar. Rozwiązanie umożliwia utrzymanie ustawionych obrotów silnika na stałym poziomie, przy jednoczesnej regulacji mocy i prędkości jazdy. System redukuje moc silnika w przypadku mniejszej podaży masy roślinnej i zwiększa ją, gdy sieczkarnia zbiera większy plon. W ten sposób zostaje zachowany równomierny przepływ materiału.

Srebrne nagrody dla firmy Rauch

Podczas tegorocznej wystawy Agritechnica firma otrzymała dwa srebrne medale. Jeden z nich producent otrzymał za rozwiązanie o nazwie MultiRate stosowane w pneumatycznych rozsiewaczach do nawozów mineralnych. Maszyny te wyposażono w elektrycznie napędzane dozowniki nawozów o regulowanym wydatku. Każdy z dozowników pracuje niezależnie, a jego wydatek jest indywidualnie sterowany z poziomu terminala ISOBUS. Ponadto każdy z dozowników można indywidualnie wyłączać/włączać co umożliwia stosowanie funkcji SectionControl sterowanej z wykorzystaniem urządzeń GPS. Dzięki temu dokonano podziału belki rozsiewacza na pojedyncze sekcje o szerokości 1,2 m. Indywidualne sterowanie dozownikami umożliwia zmienne dozowanie nawozów w oparciu o mapy aplikacyjne GPS. W ten sposób wyposażone w system MultiRate rozsiewacze pneumatyczne Rauch wpisują się w technologie Precyzyjnego Rolnictwa.

Drugi srebrny medal Rauch otrzymał za oprogramowanie HillControl, które umożliwia automatyczną zmianę punktu dozowania nawozu podczas pracy dwutarczowego rozsiewacza na polach o znacznym nachyleniu. System korzysta z danych z czujników dokonujących pomiaru nachylenia terenu i prędkości tarcz na podstawie których optymalizuje ustawienia maszyny pod kątem punktu zrzutu, dawki wysiewu i prędkości każdej tarczy indywidualnie. Oprogramowanie HillControl za pośrednictwem Internetu dokonuje wymiany danych z platformą Bosch Novonex. Stąd pozyskiwane są algorytmy umożliwiające optymalizację ustawień zespołów roboczych rozsiewacza.

Więcej innowacji zaprezentowanych podczas tegorocznych targów Agritechnica 2019 w Hanowerze będziemy opisywać w kolejnych wydaniach Wiadomości Rolnicze Polska oraz na naszej stronie www.wrp.pl, a także na naszym FB. Zachęcamy do śledzenia.

Opr. Anna Arabska, Jacek Skudlarski.