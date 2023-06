370 tys. zł kary dla jednej z firm sprowadzających ukraińskie zboże “techniczne”

Dziś podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że na jedno z przedsiębiorstw sprowadzających zboże “techniczne” z Ukrainy została nałożona wysoka kara pieniężna. Chodzi o próbę wprowadzenia tego zboża do obrotu jako zboże paszowe.

– Główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych podtrzymał […] nałożenie kary na jedną z firm, która sprowadzała zboże “techniczne” i chciała go wprowadzić jako zboże [paszowe, red.]. Ta firma zgodnie z naszymi kontrolami dostała karę [z możliwością odwołania, red.] ponad 370 tys. zł za wprowadzenie no niecałych 4 tys. ton zboża. Pokazujemy, że będziemy dalej kontrolować tą sprawę – poinformował dziś minister Robert Telus.

– Przeprowadziliśmy kilka już kontroli, to jedna kontrola w tej chwili wyszła w ten sposób, że udowodniliśmy, że ktoś chciał wprowadzić, wysypał to do silosów z ze zbożem paszowym. Dalej kontrolujemy; jeżeli będą takie informacje, będziemy państwa informować. Chcemy, żeby wszyscy widzieli o takich sytuacjach, także to jest też działanie IJHARS, za co dziękuję wszystkim inspektorom, którzy jeżdżą w tej chwili po firmach i kontrolują – dodał.