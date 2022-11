365FarmNet Crop View oceni stan upraw za Ciebie [video]

XVIII Konferencja Rolnictwa Precyzyjnego w Kamieniu Śląskim, która odbyła się w dniach 26-28.09.22, była świetną okazją aby przybliżyć zainteresowanym rolnikom możliwości jakie daje 365 FarmNet Crop View.

Crop View to niezwykle proste i intuicyjne narzędzie, które służy do wspomagania pracy rolnictwa precyzyjnego. Choć jest on jednym z wielu modułów dodatkowych w programie do zarządzania gospodarstwem 365FarmNet, warto zwrócić uwagę na jego nowoczesne aspekty.

W module tym tworzą się mapy potencjału plonowania oraz mapy aplikacyjne. Umożliwiają one precyzyjny siew i nawożenie, dostosowując je do specyfiki i warunków danego miejsca na polu.

Pozwala to zmniejszyć koszty uprawy i jednocześnie zadbać o środowisko naturalne. Zdjęcia wykonują satelity, znajdujące się kilkaset kilometrów nad ziemią, poruszające się po regularnych orbitach. Satelity posiadają dedykowane dla potrzeb rolnictwa zestawy wieloobiektywowych kamer, rejestrujące bieżący obraz roślin i gleby w różnych zakresach fal świetlnych.

Crop View umożliwia więc precyzyjne monitorowanie wegetacji roślin w czasie niemal rzeczywistym, co umożliwia natychmiastową identyfikację różnic w ich rozwoju. Moduł umożliwia zaplanowanie w sprawny sposób aplikacji nawozów azotowych stosowanych m.in. głównie podczas intensywnej wegetacji roślin. Nawożenie azotowe zbóż, szczególnie pszenicy: w drugiej dawce nawożenia (faza BBCH 30-32), trzeciej (faza BBCH 37-39), a nawet czwartej (na kłos: faza BBCH 51-55), można różnicować, za pomocą tego narzędzia, wewnątrz poszczególnych pól według map satelitarnych.