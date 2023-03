Zostało już niewiele czasu na zgłoszenia do Pucharu Polski w Rolnictwie precyzyjnym

Uczniowie szkół rolniczych oraz klas o profilu rolniczym po raz kolejny zmierzą się w prestiżowym konkursie o Puchar Polski w Rolnictwie Precyzyjnym. A jest o co walczyć, bo wygrana to nie tylko honorowe tytuły, ale także… fantastyczne nagrody! Do zdobycia gadżety, sprzęt elektroniczny taki jak dron DJ i kamera GoPro, czy pełna przygód wycieczka dla uczniów i opiekunów szkolnych na targi Agritechnica 2023 w Hanowerze.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym nie jest już tylko zwykłą mrzonką. Specjalistyczne aplikacje i platformy dla rolników to łatwo dostępne narzędzia, pozwalające na efektywne zarządzanie gospodarstwem bez wychodzenia z domu. Z najnowszych rozwiązań korzystają miliony rolników, a pole do rozwoju inteligentnego rolnictwa jest bardzo szerokie. Prym wiodą drony do mapowania pól, czy sygnał satelitarny do skanowania gleby, obrazowania i obliczania potencjalnego plonowania. Połączenie doświadczeń oraz aktualnych możliwości technologii przynosi niepodważalne korzyści. Wprowadzenie automatyzacji działań, dokładne pomiary oraz zwiększenie wydajności pracy ludzi i maszyn, zapewnia zmniejszenie kosztów i podniesienie jakości oferowanych produktów.

Nie ma co ukrywać, że to najmłodsze pokolenia są najsilniej związane z nowoczesną technologią i to one mogą całkowicie zrewolucjonizować system prowadzenia gospodarstw. Przeniesienie wykorzystywanych w codziennym życiu rozwiązań na pracę rolnika to obietnica sprawnego i optymalnego zarządzania, oszczędność czasu i kosztów oraz zwiększenie przychodów.

Ciekawość świata i chęć odkrywania nowych sposobów na prowadzenie gospodarstwa sprawia, że młodzi z przyjemnością angażują się we wszelkiego rodzaju inicjatywy. Zainteresowanie zagadnieniami z dziedziny informatyki, zdobywanie wiedzy dotyczącej rolnictwa precyzyjnego oraz łączenie doświadczeń starszych pokoleń z obecnym postępem technologicznym to skarbnica pomysłów i możliwości.

W tym roku szkoły znów mogą powalczyć o tytuł Mistrzów Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym. Organizatorzy po raz kolejny wkraczają do akcji, tworząc przestrzeń do zdobywania praktycznej wiedzy i okazję do przeżycia niepowtarzalnej przygody.

Organizatorami konkursu są znane firmy takie jak 365FarmNet, Agrocom Polska, Claas Polska, Michelin, a od tego roku także Horsch, Kuhn, Väderstad oraz Agrosimex. To topowe marki, dla których innowacyjne rozwiązania i technologie, związane z rolnictwem precyzyjnym są na porządku dziennym. Całość odbędzie się pod honorowym patronatem i przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poprzednia edycja zakończyła się ogromnym sukcesem. Wzięło w niej udział aż 120 szkół i ponad 1000 uczestników. Dzięki atrakcyjnej formie, uczniowie mieli możliwość uzyskać wartościową i przydatną wiedzę z zakresu rolnictwa precyzyjnego od specjalistów w tej dziedzinie, a następnie sprawdzić się podczas trzech rund konkursowych. W emocjonującym finale wyłoniono zwycięskie szkoły i najlepszych uczestników, którzy zgarnęli fantastyczne nagrody.

W tym roku konkurs o Puchar Polski odbędzie się online. Może wziąć w nim udział nieograniczona ilość uczniów ze szkoły rolniczej lub klasy o takim profilu. Warunkiem jest jednak zgłoszenie przez nauczyciela, dyrektora lub pracownika danej szkoły, grupy minimum 6 osób z jednej placówki. W klasyfikacji końcowej sumuje się wynik sześciu najlepszych reprezentantów grupy. To oni przechodzą do kolejnych etapów konkursu. Puchar Polski wyłoni pięć szkół z najwyższą punktacją po podsumowaniu wszystkich trzech rund, ale też indywidualnie – Mistrzów Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym.

Szczegóły dotyczące Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie: https://www.365farmnet.com/pl/pucharpolskiwrolnictwieprecyzyjnym/