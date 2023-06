Kontrowersyjne 225 euro ryczałtu dla gospodarstw do 5 ha. “To jest ok. 2 miliony głosów”

O ile w przypadku ogłoszonych w zeszłym tygodniu uproszczeń w normie GAEC 6 czy rejestrze wypasu możemy mówić o dobrych zmianach, to zryczałtowana płatność dla gospodarstw poniżej 5 hektarów budzi bardzo wiele kontrowersji. O ten punkt “uproszczeń” zapytaliśmy prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza.

Panie Prezesie, zaistniało sporo kontrowersji wobec zmian w płatnościach dla małych gospodarstw, tych do 5 ha. Chodzi o wprowadzenie zryczałtowanej dopłaty 225 euro/ha. Padają głosy, że jest to “pompowanie pieniędzy” w gospodarstwa nieproduktywne na zasadzie pomocy socjalnej.

Wiktor Szmulewicz: Polityka państwa powinna zachęcać ludzi do tego, aby mieszkać na wsi, utrzymać gospodarstwa małe, z jakąś specyfiką. To się powinno dziać na takiej zasadzie, żeby z pieniędzy socjalnych jakoś tym ludziom pomóc. Ale dzisiaj Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie ma zupełnie inny charakter. Ma ona służyć poprawie środowiska, klimatu, gleby i dobrostanu zwierząt. Założenia są takie, że mamy otrzymywać za to, że robimy coś dla szeroko rozumianej ziemi. A tutaj, jeżeli się daje tylko dlatego, że jesteśmy mali, to ja myślę, że czasem ci “mali” środowisku szkodzą bardziej niż nieraz więksi. Ta polityka miała służyć poprawie jakości gleby, wody etc.

W tej chwili mamy zryczałtowaną dopłatę 225 euro/ha, jak dobrze rozumiem, bez wymogów.

Bez wymogów żadnych. A ten, co ma 10 ha i “walczy” to dostanie mniej niż ten, co ma 5; nie dostanie za te ekoschematy zbyt wiele, bo mało się w jego gospodarstwie dzieje. Jeżeli ekoschematy będą bez tych minimalnych punktów, bo o tym się mówi, będą połączone bardziej, więc nastąpi kumulacja punktów, i tu jestem za. Jeżeli jakiś procent WPR idzie po to, żeby wywiązać się z obietnic politycznych, to dla mnie nie jest argument. Wolałbym wyższe stawki za punkty, ale róbmy coś dla tych zmian klimatycznych i innych. Gospodarstwa towarowe często nie skłądają wniosków, bo wymogi, które trzeba spełnić nie pokrywają kosztów na ewentualnym spadku plonu, więc wolałbym podnieść cenę za punkt, a nie żeby tylko spełnić wymaganie i te pieniądze rozdać. A przy okazji zdobyć może jakiś elektorat.

No właśnie, zapytam więc nieco prowokacyjnie. Kiełbasa wyborcza?

Myślę, że cyfry mówią same za siebie; gospodarstw do 5 ha jest ok. 600 tys. razy średnio 3 osoby w rodzinie to jest ok. 2 mln głosów.