12 czerwca Grupa Azoty zakończyła II edycję loterii „Dbamy o polską ziemię”. W siedzibie Grupy Azoty PUŁAWY zwycięzcy przekazano ciągnik New Holland T4.75S.

Loteria trwała od 11 lutego do 28 kwietnia 2019 r. Warunkiem udziału był zakup nawozów z oferty Grupy Azoty za kwotę min. 1000 zł brutto oraz zarejestrowanie tego zakupu. Każdy kto tego dokonał, mógł odebrać nagrodę gwarantowaną w postaci Leksykonu Nawożenia Grupy Azoty. Co tydzień do wygrania było też 20 nagród po 1000 zł (w sumie przyznano z tej puli 210 nagród pieniężnych).

Nagrodę główną – ciągnik New Holland T4.75S – wygrał Pan Jan Duda z Woli Gałęzowskiej, który u autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty (PRO-AGRO Gałęzów) kupił Saletrosan 26 MAKRO za 1 200 zł. Pan Jan Duda przyjechał do Puław po odbiór nagrody z żoną i trójką dzieci.

– Serdecznie gratuluję naszemu laureatowi. Cieszę się, że zakup nawozów Grupy Azoty pozwolił mu na wygranie tak imponującej i cennej nagrody. Mam nadzieję, że radość z tego ciągnika pogłębi satysfakcję Pana Jana Dudy z korzystania z naszych nawozów – powiedział dr Krzysztof Bednarz Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

– Marka New Holland dostarcza od ponad 20 lat sprzęt rolniczy dla klientów w Polsce, a jednocześnie od 10 lat jest niekwestionowanym liderem sprzedaży nowych ciągników rolniczych na terenie naszego kraju. Jesteśmy dumni, że nasze produkty codziennie towarzyszą w pracy polskim rolnikom. Ciągnik New Holland T4.75S, czyli tegoroczna nagroda główna w II edycji Loterii „Dbamy o polską ziemię” to produkt idealnie wpisujący się w realia naszych gospodarstw, ponieważ jest to maszyna uniwersalna, niezawodna i intuicyjna w obsłudze. Cieszymy się, że wspólnie z Grupą Azoty dbamy o polską ziemię poprzez dostarczanie naszym klientom produktów sprawdzonych i bezpiecznych zarówno dla użytkowników jak i dla środowiska naturalnego – powiedział Łukasz Chęciński – Marketing Manager NH Ag Polska.

– Tegoroczna edycja naszej loterii pokazała jeszcze większe zainteresowanie rolników naszą ofertą. Mieliśmy w tym roku ponad 16 tysięcy zgłoszeń – o jedną trzecią więcej, niż w roku ub. Mogliśmy też zaoferować ponad 70 nagród finansowych więcej. To przekłada się też na jeszcze lepszy efekt marketingowy naszej akcji loteryjnej – podkreśla z satysfakcją Piotr Zarosiński – Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro.

Informacja prasowa: New Holland