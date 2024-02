10 luty światowy dzień strączkowych #WorldPulsesDay

W tym roku kampania #WorldPulsesDay czyli światowego dnia strączkowych ma na celu podniesie świadomości na temat roślin strączkowych – klucza do zdrowia gleb i ludzi. Tegoroczne hasło to „Strączki: odżywianie gleby i ludzi”.

Gleba – to życie, w niej zaczyna się „produkcja żywności”. Zdrowe gleby nie tylko stanowią podstawę bezpieczeństwa żywnościowego, ale także dostarczają niezbędnych minerałów. Dzięki temu unikamy niedożywienia, zahamowania wzrostu i innych chorób wynikających z niedoborów składników odżywczych, np. anemii.

Ważną rolę w zdrowotności gleby grają właśnie rośliny strączkowe. Pomagają utrzymać glebę w właściwiej kondycji – żyzności, strukturze, zdrowiu. Przyczyniając się do tworzenia zdrowych gleb są doskonałym źródłem do dywersyfikowania upraw i przez to elementem zrównoważonej produkcji sektora rolno-spożywczego, zwłaszcza w zmieniającym się środowisku i klimacie.

Strączkowe dostarczają żywności. Stanowią podstawę zdrowej diety i mają znaczenie zarówno dla zdrowia ludzi, jak i zwierząt. Pomagają w walce z otyłością i chorobami chronicznymi takimi jak: cukrzyca, choroby wieńcowe, a nawet nowotwory.

Nasiona roślin strączkowych są bogate w wartości odżywcze takie jak: białko, żelazo, cynk, błonnik pokarmowy, minerały i witamina B. Są również niskotłuszczowe, nie zawierają cholesterolu i glutenu oraz mają niski indeks glikemiczny. Np. soczewica, fasola, groch, ciecierzyca są ważnym źródłem białka roślinnego i aminokwasów.

Kilka faktów o strączkowych

Rośliny strączkowe posiadają właściwości wiążące azot, co przyczynia się do zwiększenia żyzności gleby.

Działają fitosanitarnie i fitomeliracyjnie na glebę poprawiając jej strukturę.

Wspierają zrównoważone rolnictwo, ich zdolności adaptacyjne przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatycznych.

Niektóre gatunki rośliny strączkowe (np Cajanus cajan) mogą rosnąć w środowisku półsuchym, gdzie uprawa innych roślin jest niemożliwa. Strączki są niezastąpione na południu globu, w rejonach upalnych i suchych.

Suche nasiona roślin strączkowych mogę być przechowywane przez wiele miesięcy bez utraty wartości odżywczych.

Nasiona roślin strączkowych stanowią wysokogatunkową paszę dla zwierząt.

Nasiona roślin strączkowych są głównym składnik wielu narodowych i regionalnych dań (pieczona fasola, chili, daal, falafel). Prym w odżywianiu sią strączkami wiodą Indie. Większość społeczeństwa indyjskiego to wegetarianie opierający swoją dietę na bogatych we właściwości odżywcze nasionach roślin strączkowych. Kraj ten to największy importer strączków i jednocześnie wytwarza 25 proc. światowej produkcji.

Z okazji dnia strączkowych zachęcamy do przygotowania dania z fasolą/ soczewicą/ grochem / ciecierzycą i podzielenia się przepisem. Post, rolkę oznacz hasztagiem #WorldPulsesDayPL