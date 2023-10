PE wyznacza strategię bezpieczeństwa białkowego Unii. Cel – uniezależnienie od importu białka roślinnego

Parlament Europejski uznał, że uniezależnienie od importu białka roślinnego jest konieczne. Jednak nie może nastąpić natychmiastowo. Powinno opierać się na otwartej autonomii, a nie na ścisłej niezależności. Tą realistyczną wizję podzielana Copa i Cogeca.

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej w Strasburgu posłowie do Parlamentu Europejskiego postanowili poprzeć sprawozdanie Emmy Wiesner (Renew, SE) w sprawie planu dotyczącego bezpieczeństwa białkowego Unii Europejskiej. W sprawozdaniu tym zaproponowano zwiększenie produkcji białka w UE przede wszystkim w oparciu o mocne strony rolnictwa, koncentrując się na zwiększaniu synergii i obiegu zamkniętego sektora.

W raporcie zaznaczono, że produkcja bioenergii jest czynnikiem przyczyniającym się nie tylko do zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej UE, ale także umożliwiającym zwiększenie produkcji białka w UE, poprzez zapewnienie niezbędnej zachęty finansowej dla produkcji roślin wysokobiałkowych.

Podkreślono też obieg zamknięty i synergię między produkcją zwierzęcą, a roślinną oraz potrzebę dalszego rozwijania tych zależności. Na pierwszy plan wysunęła się zatem produkcja roślin wysokobiałkowych, szczególnie strączkowych. Zauważono, że zwiększenie produkcji roślin strączkowych będzie możliwe jedynie pod warunkiem zagwarantowania rolnikom długoterminowych perspektyw, co wymaga bliskich powiązań z przetwórcami i sprzedawcami detalicznymi.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy wyrazili poważne wątpliwości co do rozwiązań mających na celu wykluczenie utrzymania zwierząt gospodarskich, takich jak żywność hodowana w laboratoriach. Podkreślili wyzwania natury etycznej, społecznej, środowiskowej i gospodarczej.

Na posiedzeniu zgłoszono też żądania legislacyjne, tj. przeglądu rozporządzenia w sprawie dodatków paszowych, zezwolenia na stosowanie nowych technik hodowli, niezbędne dostosowania przepisów w celu optymalizacji wykorzystania RENURE (azot odzyskany z obornika) i produktów pofermentacyjnych oraz konieczność inwestowania w badania nad roślinami wysokobiałkowymi.