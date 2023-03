Zaprawa dla strączkowych. Ochrona roślin bobowatych grubonasiennych przed chorobami

Do ochrony roślin strączkowych na początkowym etapie ich rozwoju zrejestrowanych jest kilka zapraw. Walka za sprawcami chorób bobowatych grubonasiennych powinna obejmować zastosowanie co najmniej kilku metod ochrony jednocześnie.

Znaczącą rolę w uprawie roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) stanowią grzyby powodujące takie choroby jak np.: zgorzel siewek, fuzaryjny uwiąd, rdze, askochytozę, antraknozę, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, szarą pleśń, zgniliznę twardzikową, zgorzelową plamistość. Do zwalczania zgorzeli siewek w łubinie, bobiku, soi i grochu zarejestrowanych jest wprawdzie kilka produktów, czyli zapraw, ale po analizie szybko można stwierdzić, że każda z tych zapraw zawiera tą samą substancje czynną fludioksonil z grupy chemicznej fenylopiroli.

Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania nasion grochu i bobiku

Zaprawa Substancja czynna i jej zawartość Zgorzel siewek Askochytoza Celest 025 FS, Fluarto 50 FS, Madron 50 FS, Maxim 025 FS, Omnix 025 FS, Prepper, Trigof 50 FS fludioksonil – 25 g (fenylopirole) + +

Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania nasion łubinu i soi

Zaprawa Substancja czynna i jej zawartość Zgorzel siewek Celest 025 FS, Fluarto 50 FS, Madron 50 FS, Maxim 025 FS, Omnix 025 FS, Prepper, Trigof 50 FS fludioksonil – 25 g (fenylopirole) +

Walka za sprawcami chorób bobowatych grubonasiennych powinno obejmować zastosowanie co najmniej kilku metod jednocześnie. Proponujemy wykorzystanie jako ważnych metody agrotechnicznej i hodowlanej. Dzięki tym metodom niechemicznym wpływać można na zmniejszenie obecności sprawców chorób. Krótko mówiąc, stwarzając i planując uprawę bobowatych trzeba mieć odpowiedni płodozmian, zapewnić korzystne warunki do wschodów i wzrostu (niektóre elementy metody agrotechnicznej), a do siewu wybierać nasiona odmian charakteryzujących się zwiększoną odpornością lub tolerancją na porażenie przez sprawców chorób.

Te metody niechemiczne są ważne, ponieważ do walki z grzybami producenci bobowatych grubonasiennych mają ograniczoną ilość chemicznych środków ochrony. Jest to oczywiście zmienne w zależności od gatunku. Są takie, w których jest zarejestrowana do walki z chorobą tylko jedna substancją czynna, albo są choroby dla których brakuje fungicydu, aby zabezpieczyć stan zdrowotny roślin. Dotyczy to środków grzybobójczych, ale również insektycydów (zwalczanie szkodników) i herbicydów. Wsparcie metody chemicznej jest potrzebne i konieczne z powyższych powodów.

Prof. dr hab. Marek Korbas i dr inż. Joanna Horoszkiewicz, Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań