ZETOR rozpoczyna swój show

Już po raz siódmy traktory marki ZETOR wyruszają w liczącą kilka tysięcy kilometrów podróż po całej Europie w ramach popularnej imprezy ZETOR TRACTOR SHOW.

W czasie trwającego od maja do października wydarzenia traktory odwiedzą łącznie dziewięć europejskich krajów i zaprezentują nowości w 60 lokalizacjach. W Polsce będzie można je zobaczyć teraz w 4 lokalizacjach, już od najbliższego weekendu 27-28 maja. Planowana jest też seria pokazów jesiennych.

Tegoroczne pokazy zarówno zielonkowe, jak i uprawowe jak zwykle zaprezentują całe portfolio marki Zetor oraz wiele ciekawych agregacji partnerów handlowych marki. Na różnych pokazach zobaczyć i przetestować będzie można Forterry, Proximy i Majory. Dodatkowo, w każdej lokalizacji będą przeprowadzane ciekawe konkursy, np. „test Stewarda”, podczas których można będzie wygrać gadżety reklamowe Zetor. Warto tu podkreślić, ze w konkursie nie ma przegranych – każdy, kto bierze w nich udział otrzymuje nagrodę.

W tym roku, podczas pokazów ZETOR TRACTOR SHOW publiczność będzie miała okazję poznać nowy ciągnik MAJOR HS oraz modele z serii PROXIMA i FORTERRA z rozwiązaniem dotyczącym emisji spalin STAGE IV.

– Będzie można zobaczyć maszyny w trakcie wykonywania realnych czynności, będą one również łączone z wybranymi urządzeniami rolniczymi. Zainteresowani będą mogli wypróbować na przykład ładowacze czołowe ZETOR SYSTEM – mówi Robert Todt, dyrektor działu sprzedaży i marketingu ZETOR TRACTORS a.s.

W każdej z lokalizacji pokazów, do dyspozycji będą specjaliści z firmy ZETOR TRACTORS a.s. oraz przedstawiciele lokalnego sprzedawcy, którzy udzielą gościom porad i odpowiedzą na wszystkie pytania.

– Koncepcja tegorocznej edycji wydarzenia zakłada nie tylko prezentację nowości i pokaz naszych traktorów, lecz także doradztwo naszym klientom w ramach tzw. usług posprzedażowych. Na miejscu będziemy udzielać informacji, przekazywać rady i wskazówki, jak najlepiej dbać o swoją maszynę oraz jak maksymalnie wykorzystywać jej właściwości i możliwości – dodaje Robert Todt.

Tegoroczny ZETOR TRACTOR SHOW w Polsce zaplanowano w 4 lokalizacjach:

27.5.2017, godz. 11:00-14:00 AGROMA, Sepólno Nowe Potulice 19, 77-420 Lipka

28.5.2017, godz. 10:00-15:00 INTER-VAX, Zofiowo k/Czarnkowa

11.6.2017, godz. 10:00-15:00 AR Chmielewski, Gromadzyn Wyciag Narciarski, ul. Naftowa, 38-700 Ustrzyki Dolne

25.6.2017, godz. 11:00-14:00 Jaskot, PRZEDSIORSTWO ROLNE „PEGROL” SP. Z.O.O., ul. Starojaworska 91, 59-400 Jawor

Pokazy jednak na tym się nei skończą. Kolejne już w terminach jesiennych!

Europejski ZETOR TRACTOR SHOW rozpoczął się już 22 maja w Chorwacji, gdzie na początku roku ZETOR rozpoczął współpracę z nowym dystrybutorem. Będzie to debiut imprezy w tym kraju, która następnie przeniesie się do Szwajcarii, Austrii, Polski, Litwy, Szwecji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Trasa zakończy się w październiku we Francji. Zaplanowano łącznie 60 postojów w dziewięciu krajach Europy. Do tej pory aż 60 000 gości odwiedziło Zetor Tractor Show w blisko 400 punktach w Europie, które od 2011 roku zrealizowała marka ZETOR wraz ze swoimi partnerami.

źródło: ZETOR