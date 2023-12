Zetor zmieni swoje ciągniki – czeskie silniki i skrzynie będą produkowane jeszcze tylko przez rok

Nie ma co ukrywać, że wyśrubowane normy emisji spalin, jakie zostały narzucone producentom ciągników, poważnie zmieniły rynek tych maszyn. To, co trwałe i dobre, musi ustąpić miejsca temu, co ekologiczne, choć oczywiście nadal trwałe i dobre. Pod naciskiem europejskich przepisów Zetor wstrzymuje w Brnie produkcję swoich legendarnych silników.

Nie ma co kryć, że nasze pokolenie jest świadkiem przełomowych zmian w maszynach rolniczych. Zmiany te to nie tylko technologia, ekraniki i satelitarne szpiegowanie, ale przede wszystkim rewolucje w silnikach. Ulegają one ogromnym przemianom co kilka lat ze względu na galopujące europejskie przepisy dotyczące czystości spalin, które wymuszają na producentach poważne zmiany konstrukcyjne jednostek napędowych. Przychodzi jednak czas, że dalsze uzdatnianie starszych silników do nowych norm emisji staje się niemożliwe i nieopłacalne.

Zetor się zmieni, bo musi

Ofiarami tej ekoekspansji padają legendarne silniki Zetora, bo, jak ogłosił właśnie właściciel czeskiej marki, będą one produkowane w Brnie tylko do stycznia 2025 r. To jednak niejedyne zmiany, jakie w najbliższym czasie czekają fabrykę w czeskim Brnie, bo Zetor rezygnuje także z produkcji własnych przekładni do ciągników. Natychmiast pojawia się tu pytanie: co dalej z częściami zamiennymi do dziesiątków tysięcy czeskich traktorów, jakie możemy spotkać na naszych polach?

Jak informują nas przedstawiciele brneńskiej fabryki, produkcja części zamiennych do czeskich traktorów będzie utrzymywana jeszcze wiele lat w niezmienionym zakresie i poziomie. To – jak mówią – niezwykle ważny element działalności Zetora na światowym i europejskim rynku, a w szczególności w Polsce. Produkcja i zaopatrzenie w części zamienne nie ulegną żadnej zmianie i nadal ich dostępność w Brnie i Kaliszu będzie wystarczająca dla klientów potrzebujących oryginalnych i wysokiej jakości części.

Zetor się zmieni, ale nie opuści Brna

Jak mówi w wywiadzie udzielonym czeskiemu magazynowi „Hospodarskie Noviny” właściciel firmy Martin Blaškovič, Zetor się zmieni, bo musi, ale nie opuści Brna. To firma z czeskimi korzeniami i taką ma pozostać. Jak mówi dalej główny udziałowiec i właściciel, Zetor szuka partnera zainteresowanego wspólnym działaniem w zakresie produkcji ciągników. Jednak jakiekolwiek przyszłe partnerstwo musi zachować narodową markę, z której Czesi są tak dumni. – Nie ma możliwości, żeby fabryka została przemalowana na inny kolor, a ciągniki Zetor zniknęły z rynku – mówi jasno Martin Blaškovic, prezes słowackiej grupy inwestycyjnej HTC, właściciela marki.

Większa moc nowych ciągników i Maxterra – Zetor powyżej 300 KM

W związku z zapowiadanym wygaszeniem produkcji własnych silników i przekładni wszystkie modele Zetora muszą przejść poważne zmiany. Po niewątpliwym sukcesie sprzedażowym, jakim okazał się model Major, Zetor postanowił nie wyłamywać otwartych drzwi i kontynuować tę drogę. Dlatego zacieśnił już trwającą współpracę z niemieckim producentem silników (obecnie do Majora) Deutz A.G. oraz dostawcą przekładni, firmą ZF i włoskim Carraro. To na ich podzespołach zostaną zbudowane w Brnie następne pokolenia czeskich ciągników: Majora, Proximy, Forterry i nowego Crystala, a nawet całkowicie nowego ciągnika Maxterra o mocy powyżej 300 KM.

Zmiany w tych modelach będą zapewniały Zetorowi dostęp do wymagających rynków Unii Europejskiej i USA, w których zaostrza się polityka ekologiczna. Z drugiej strony stosowanie nowoczesnych automatycznych przekładni produkowanych przez ZF i Carraro w nowych czeskich Zetorach pozwoli im zaistnieć w gospodarstwach wymagających wysokiej technologii mechanicznej.

Indyjskie Zetory na wschodnie rynki

Poza zmianami modelowymi, które wprowadzą całkowicie nowe konstrukcje czeskich ciągników na rynek, Zetor planuje umocnić się w Indiach. Pomóc ma w tym działająca tam już od 2013 r. spółka Zetor India. Uruchomiona tam produkcja pozwoli marce Zetor na powrót na rynki pozaeuropejskie, gdzie normy emisji spalin nie są tak rygorystyczne.

Co istotne dla kosztów, produkcja będzie się odbywała w Indiach. Pozwoli to na przywrócenie Zetorowi na wschodnich rynkach pozycji utraconej na rzecz producentów z Turcji i Chin. Już w październiku tego roku rozpoczęła się seryjna produkcja ciągników VST Zetor w mieście Hosur w południowych Indiach. Do końca roku powstanie tam 300 ciągników, w przyszłym roku produkcja wyniesie ponad dwa tysiące.

Dla Zetora w Indiach niezmiernie ważny jest segment ciągników o mocach od 40 do 55 KM, których rocznie sprzedaje się tam ponad pół miliona sztuk. Jest to rynek niezwykle istotny z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ marża na gotowym traktorze wynosi tam 14%, a w Europie nie przekracza 2-3%. To właśnie Indie i tamtejszy wiecznie głodny ciągników ogromny rynek mają być dla Zetora nową szansą.

Wyraźnie widać, że Zetor planuje działania dwutorowe – nowoczesne ciągniki z czeskiej fabryki w Brnie dla bogatej i wymagającej Europy i USA oraz te wyprodukowane w Indiach dla krajów mniej ekologicznie wymagających. Plan ciekawy.