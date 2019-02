Oficjalna premiera w Polsce nowego modułu od 365FarmNet

Zakończone już Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie były okazją do zaprezentowania nowego modułu 365FarmNet. Ale to nie koniec – już niedługo planowane są kolejne nowości.

Dla 365FarmNet, Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie zakończyły się z potrójnym sukcesem. Po pierwsze, odbyła się tu oficjalna premiera nowej funkcjonalności programu: Protokołu Transportu Zbiorów. Po drugie, nagroda targów – Złoty Żuraw Rolnictwa – trafiła właśnie do 365FarmNet. I w końcu, po trzecie, program oraz stoisko firmy spotkało się z dużym zainteresowaniem rolników, obecnych na miejscu mediów, przedstawicieli świata nauki, a nawet wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego.

Premiera najnowszego rozwiązania od 365FarmNet

Protokół Transportu Zbiorów, bo o nim mowa, to rozwiązanie, dzięki któremu rolnik może prześledzić jeszcze bardziej szczegółowo drogę produktu od pola do przetwórni. Uściślając – wykorzystując ActiveBox’y oraz aplikację na smartfonach w naszych maszynach, można prześledzić drogę przyczepy do kombajnu lub sieczkarni i dalej do wagi oraz od wagi do miejsca rozładunku (np. silosu czy odbiorcy końcowego). W programie, dodatkowo, zapisywane są dane z urządzenia ważącego – takie jak waga netto, brutto i tara oraz parametry plonu, jak zawartość suchej masy. Zapisywany jest również czas przejazdu.

Kluczowe jest tu pytanie: jakie korzyści płyną z zastosowania tego właśnie modułu? Podstawową, jest wiedza dotycząca naszych pól i plonów. Mając informację bardziej szczegółową, niż tylko ta o średnim plonie, uzyskanym ze wszystkich pól lub wszystkich ich części, możemy odpowiednio zadbać o to, aby w przyszłym sezonie zaingerować tam, gdzie ten plon był gorszy.

To jednak tylko jedna z wielu zalet nowości od 365FarmNet. – Protokół Transportu Zbiorów znacznie ułatwi pracę usługodawcom – można tu usprawnić rozliczanie pracy. Nowa funkcjonalność optymalizuje logistykę zbioru i odbioru plonów czy upraszcza monitoring procesu zbiorów – wymieniał Jerzy Koronczok z firmy Agrocom Polska Jerzy Koronczok, koordynator ds. rozwoju w firmie 365FarmNet w Polsce. – Dodatkowo, Protokół może mieć zastosowanie nie tylko przy zbiorze kukurydzy czy zbóż, ale też np. zielonki – mówił.

Złoty Żuraw Rolnictwa wylądował w 365FarmNet

Protokół Transportu Zbiorów został doceniony przez kapitułę konkursową targów. Po wnikliwej ocenie, przyznała ona firmie 365FarmNet cenne wyróżnienie: Złotego Żurawia Rolnictwa.

– Przyjechaliśmy tu po Złotego Żurawia i… wracamy z Żurawiem – śmiała się Monika Cieniawska z firmy 365FarmNet. – Chociaż to nie sama nagroda jest dla nas ważna, a fakt, że nowe rozwiązanie zostało docenione przez ekspertów i znawców tematu. Szczególnie, że dopiero zostało ono zaprezentowane. To daje nam pewność, że nasze przypuszczenia o jego przydatności i skuteczności sprawdzą się i również użytkownicy docenią nową funkcjonalność programu – podkreślała.

Jury konkursowe doceniło innowacyjność nowego modułu 365FarmNet, ale też sprawność i szybkość pozyskiwania danych oraz możliwość wykorzystania uzyskanych informacji w poprawieniu wyników ekonomicznych gospodarstwa i usprawnieniu pracy w gospodarstwie oraz poprawieniu skuteczności dokumentowania pełnej ścieżki produkcji żywności od pola do stołu konsumenta.

365FarmNet przyciąga

Na stoisku 365FarmNet odwiedzający nie mogli się nudzić. Już z daleka uwagę zwiedzających przyciągał pomarańczowy Star 744 4×4 z 1994 roku. Brał on udział wraz z załogą Agrodex Rally Team w zeszłorocznym Złombolu – charytatywnym rajdzie po Europie. Firma 365FarmNet była darczyńcą, dzięki czemu załoga zaprzyjaźnionych rolników mogła wziąć udział w rajdzie.

Na stoisku była również interaktywna piaskownica Sandbox – świetna zabawa nie tylko dla dzieci. Jest to swojego rodzaju wirtualna mapa, na której z piasku można usypywać dowolne wzniesienia, tworzyć zagłębienia „terenu” z wodą, a w tym samym czasie mapa ta jest oświetlana odpowiednim kolorem, tworząc efektywne poziomice.

Jednak to nie te atrakcje przyciągały najbardziej. Rolnicy mogli dowiedzieć się sporo nt. usprawnienia pracy w gospodarstwie poprzez zautomatyzowanie dokumentacji. Przedstawiciele firmy 365FarmNet wyjaśniali wszelkie wątpliwości, odpowiadali na pytania i podpowiadali, jak korzystać z programu.

– Tegoroczne Centralne Targi Rolnicze są dla nas świetną okazją do zaprezentowania możliwości programu 365FarmNet oraz naszej nagrodzonej nowości: Protokołu Transportu Zbiorów. Najbardziej jednak liczy się dla nas kontakt z użytkownikami programu. Możemy im podpowiedzieć, jak jeszcze bardziej usprawnić korzystanie z platformy 365FarmNet, jak usprawnić pracę i dokumentowanie tej pracy w gospodarstwie… A co najważniejsze – możemy dowiedzieć się, czego naszym użytkownikom brakuje w programie, czego jeszcze potrzebują. To ich sugestie i podpowiedzi są dla nas kluczowe w rozwijaniu i usprawnianiu programu – mówiła Monika Cieniawska.

Zapowiedź kolejnych nowości

Przedstawiciele firmy zapowiadają również, że w najbliższej przyszłości program będzie jeszcze bardziej usprawniony.

– Planujemy stworzyć kolejny moduł, którzy na pewno doceni większość rolników. Sytuacja na rynku się zmienia, a naszym celem jest jak najszybsze dostosowanie się do niej i sprostanie wymaganiom naszych użytkowników. Podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie wskazywali oni na swoje potrzeby. Teraz, w odpowiedzi na to, będziemy wcielać w życie kolejne nowe rozwiązania – zapowiadał Jerzy Koronczok.

Co nowego pojawi się wkrótce w programie 365FarmNet? Tego przedstawiciele firmy nie zdradzili. Zapowiedzieli jednak, że uchylą rąbka tajemnicy już podczas targów Agrotech w Kielcach. Szczegóły będzie można poznać na stoisku 365FarmNet w hali F (przy stoisku Claas). Zapraszamy!

Autor: Renata Struzik