Przetrząsacze do zielonki

Przyjrzyjmy się uważnie maszynom do przetrząsania, oferowanym przez czołowych producentów.

Technologia zbioru siana i zielonki podsuszanej pozostaje niezmienna. Zaczyna się od ścięcia roślin zielonych, następnie pokos zostaje równomiernie rozrzucony po polu w celu skutecznego wysychania. Po osiągnięciu przez materiał pożądanej wilgotności, zostaje on zgrabiony na wałki i zebrany przy użyciu pras lub przyczep samozbierających. Wykorzystanie maszyn we wspominanym procesie zależy od rozwoju technologicznego gospodarstwa. Jednym z niezbędnych aspektów jest odpowiednie wyschnięcie materiału. Służyć temu mają maszyny zwane przetrząsaczami. Te jakże proste urządzenia znacznie przyspieszają proces suszenia, co w ostateczności wpływa na jakość zbieranej paszy i jej wykorzystanie.

Samasz

Czołowym polskim producentem maszyn zielonkowych, który odważnie wkracza na europejskie (i nie tylko) rynki, jest firma Samasz. Producent z Białegostoku posiada w swojej ofercie przetrząsacze karuzelowe o szerokości roboczej od 4,7 do 7,7 m, w skład których wchodzi aż osiem modeli: czterowirnikowe oraz z sześcioma wirnikami. Maszyny te charakteryzują się solidną konstrukcją, pozwalającą na pracę w trudnych warunkach. Z tego względu przetrząsacze mogą być wyposażone w dodatkowe przednie kółko podporowe, chroniące darń i zapewniające stabilną pracę. Opcja ta jest szczególnie przydatna na nierównym i pagórkowatym terenie, na którym trudno jest zapewnić równomierną pracę maszyny.

Według zapewnień producenta, bliska odległość między kołami i palcami gwarantuje czysty pokos, pozbawiony ziemi i darni, bez względu na warunki terenowe. Z tego względu Samasz wprowadził możliwość ustawienia kół jezdnych w stosunku do palców grabiących. Pozwala to na pracę pod większym kątem przetrząsania, co w efekcie zapewnia lepszą jakość paszy. Duże nachylenie w stosunku do podłoża jest bardzo istotne w przypadku trajektorii lotu pokosu. Odpowiednie nastawienie skutkuje całkowitym odwróceniem materiału, co przyspiesza proces suszenia. W zależności od kształtu i położenia pola, maszynę można ustawić pod kątem 17° w stosunku do osi ciągnika.

Claas

Kolejną marką niezwykle często spotykaną na polskich polach jest Claas. Producent posiada w swojej ofercie szereg maszyn zielonkowych, do których należą przetrząsacze Volto. Maszyny te dostępne są o szerokości roboczej od 4,5 do aż 13 metrów, przy czym w zależności od szerokości pracy, liczba wirników wynosi od 4 do 10.

Tym, co wyróżnia maszyny Claas na tle konkurencji, jest sposób przeniesienia napędu. W serii Volto wykorzystywane jest złącze palcowe Permalink. Jest ono całkowicie bezobsługowe i pozwala na transmisję napędu w każdej sytuacji polowej. Wykorzystanie innowacyjnej przekładni sprawia, że przetrząsacz może być składany w zakresie do 180° do pozycji transportowej. Wszystkie modele serii Volto Max Spread posiadają hermetycznie zamkniętą przekładnię wirników. Dzięki temu, za wyjątkiem wałka WOM sprzężonego z ciągnikiem, napęd jest całkowicie bezobsługowy. To wszystko w połączeniu z trwale smarowaną przekładnią wirników sprawia, że system przeniesienia napędu staje się niezwykle trwały oraz niezależny od warunków atmosferycznych i polowych.

Cechą charakterystyczną maszyn Claas jest warstwowe podnoszenie materiału. Gwarantuje to odpowiednie przemieszanie i jednolicie rozrzuca masę po powierzchni pola. Zaletą warstwowego podnoszenia jest zapewnienie równomiernego obciążenia przednich i tylnych palców, co w konsekwencji przekłada się na ich trwałość. Ze względu na równą długość obydwu zębów, można je wykorzystywać na wirnikach obracających się w obu kierunkach.

Kverneland

Bogate portfolio maszyn do przetrząsania zielonek posiada w swojej ofercie firma Kverneland. Seria przetrząsaczy Taarup składa się zarówno z małych urządzeń o szerokości od 4,6 metrów, ale też maszyn wysokowydajnych zbudowanych z 10 karuzel, pozwalających na pracę na szerokości 13,3 m. Głównymi zaletami konstrukcji Kverneland są przekładnie w stałej kąpieli olejowej ProLine (w zależności od modelu). Zastosowanie tego elementu sprzyja codziennej konserwacji, która obniżana jest do minimum. Dodatkowo, przeguby w wałku napędowym posiadają bezobsługowe łożyska kulkowe, zwiększające trwałość maszyny i stabilność połączeń. Warto również zwrócić uwagę na regulację pracy wzdłuż linii brzegowej pola. Teraz może być ona wykonywana prosto z kabiny ciągnika, bez konieczności jej opuszczania. W zależności od modelu, element ten może być ustawiany hydraulicznie lub mechanicznie. Największe dostępne przetrząsacze Kverneland pozwalają na odchylenie jedynie dwóch skrajnych karuzel, co nie przeciąża układu prowadzenia.

Kuhn

Jedną z wiodących firm spotykanych w Polskich gospodarstwach jest Kuhn. Producent posiada w swojej ofercie szeroki asortyment przetrząsaczy do zielonki o szerokości roboczej od 4,2 metra do gigantycznych rozmiarów maszyn pozwalających na pracę w pasie aż 17,2 metra. Przetrząsacze napędzane są przy użyciu sprawdzonego sprzęgła palcowego Digidrive. Konstrukcja ta została opracowana prawie 20 lat temu i opiera się na wykonaniu z wysokiej jakości kutej i nawęglanej stali, która nie wymaga praktycznie żadnej konserwacji. Firma Kuhn oferuje w swoich produktach niesymetryczne palce. Według producenta zapewniają one szybsze podbieranie pokosu poprzez łatwiejsze zagłębianie się w masie. Przynosi to wymierne efekty w postaci lepszego pokrycia terenu.

Ciekawym rozwiązaniem stosowanym w maszynach Kuhn jest przekładnia redukcyjna Duplex. Pozwala ona na zmniejszenie prędkości obrotowej karuzel o 45%. Dzięki temu, w prosty i szybki sposób można zgrabić pokos na wały, które w mniejszym stopniu będą pochłaniać wilgoć podczas dużych zmian temperatur.