Przełom w ochronie ziemniaka

Firma DuPont wprowadziła na europejski rynek środków ochrony roślin nowy produkt do ochrony ziemniaka przed sprawcą zarazy ziemniaka, organizmem grzybopodobnym należącym do lęgniowców – Phytophtora infestans. W dniach 12−13 lipca w Holandii firma zorganizowała sympozjum oraz pokazała wyniki doświadczeń z wykorzystaniem nowego rozwiązania.

Zorvec™, zarejestrowany już w Chinach, Indonezji, Meksyku i Brazylii może już być także wykorzystywany w Irlandii (Zorvec Enicade® 100 OD). – Spodziewamy się, że polscy producenci ziemniaka wkrótce będą mogli wykorzystywać Zorvec™ do ochrony swoich upraw – informował Paweł Prokop, z firmy DuPont. Rejestracji środka w Polsce należy spodziewać się w 2018 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, rozporządzeniem wykonawczym (2017/239) z dn. 10 lutego 2017 r. oksatiapiprolina została zatwierdzona jako substancja czynna środków ochrony roślin. Zorvec ™ (substancja czynna – oksatiapiprolina), na tle innych fungicydów wyróżnia się:

nowym mechanizmem działania (związanym z wpływem na białko wiążące oksysterol – funkcjonowanie tego mechanizmu jest ciągle badane w komórkach patogenów); ● brakiem odporności krzyżowej z innymi substancjami czynnymi fungicydów;

szerokim zakresem działania, zarówno profilaktycznego jak i leczniczego;

odpornością na zmywanie przez deszcz – doświadczenia wykazały, że opady deszczu już po 20 minutach od wykonania aplikacji nie ograniczają absorbcji substancji czynnej do tkanek roślinnych;

korzystnym profilem toksykologicznym – skutecznie zwalczając sprawcę choroby Zorvec™ jest bezpieczny dla organizmów nie będących celem zabiegu.

Wiele uwagi poświęcono problemowi odporności patogenów na substancje czynne fungicydów. Strategia zapobiegająca wystąpieniu odporności patogenu na Zorvec™ obejmuje: ● wykonanie maksymalnie czterech aplikacji w sezonie; ● stosowane Zorvec™ zapobiegawczo; ● wykorzystanie Zorvec™ w mieszaninach z fungicydami o innym mechanizmie działania (zawierającymi takie substancje czynne jak famoksadon, bentiowalikarb, amisulbrom).

W uprawie ziemniaka zalecane jest użycie środka, w okresie intensywnego wzrostu rośliny do końca kwitnienia, w bloku 3−4-krotnych aplikacji (w mieszaninach z fungicydami o innym mechanizmie działania), powtarzanych co 7−10 dni. Stosowanie Zorvec™ może znacznie ograniczyć liczbę zabiegów wykonywanych w uprawie ziemniaka w celu zwalczenia sprawcy zarazy ziemniaka. Jak informowała Tonia Carpenter, DuPont Global Launch Leader of Zorvec™ w Indonezji, liczba zabiegów z wykorzystaniem Zorvec® Programm zmniejszyła się o 7 w porównaniu do standardowego programu ochrony tej uprawy.

W Polsce środek zarejestrowany będzie do zwalczania sprawcy zarazy ziemniaka w uprawie ziemniaka oraz mączniaka rzekomego w uprawie winorośli. W innych krajach Zorvec™ stosowany może być także do zwalczania sprawców mączniaka rzekomego wielu gatunków warzyw (m. in. melon, arbuz, ogórek, papryka, cebula, sałata) oraz sprawcy zarazy ziemniaka w uprawie pomidora.

Tekst i fot. Joanna Klepacz-Baniak