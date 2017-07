Na polach u CIECH Sarzyna

W tym roku odbyła się pierwsza edycja Dni Pola zorganizowanych przez CIECH SARZYNA S.A. Była to okazja do sprawdzenia skuteczności środków ochrony roślin producenta. Ale nie tylko – na miejscu świętowano też 80 jubileusz firmy.

Firma CIECH obchodzi w tym roku swoje 80−te urodziny. Dni Pola w Orłowie koło Nowego Dworu Gdańskiego były więc świetną okazją do odpowiedniego uczczenia tej okazji.

− Osiemdziesiąte urodziny to jest rzecz niebagatelna dla każdego człowieka. Ale tym bardziej jest to rzecz absolutnie niebagatelna dla firmy, która istnieje już od 80 lat. I w te rocznicowe obchody wpisują się również dzisiejsze Dni Pola, na które zostali Państwo zaproszeni. Z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji, będzie mnóstwo wrażeń, mam nadzieję, że również pozytywnych kontaktów, które zaowocują potem w Państwa pracy rezultatami takimi, o jakie Wam najbardziej chodzi – przywitał gości Jacek Skwira, product portfolio manager CIECH Sarzyna.

I faktycznie, możliwości do nawiązania kontaktów i zdobycia wiedzy były spore. Najważniejszym punktem programu były warsztaty polowe z ekspertami CIECH Sarzyna. W ich trakcie przedstawiciele firmy zaprezentowali fungicyd Tarcza Łan Extra w uprawie rzepaku. Preparat grzybobójczy ma działanie układowe. Przeznaczony jest do zabiegów profilaktycznych i interwencyjnych po pojawieniu się pierwszych objawów choroby w rzepaku lub pszenicy ozimej. Pozostałe doświadczenia dotyczyły rozwiązań herbicydowych w kukurydzy (Nikosar 060 OD) i pszenicy ozimej (marka CHWASTOX).

− Produkty CHWASTOX zostały wprowadzone do sprzedaży w 1962 roku i mimo upływu czasu, w dalszym ciągu są to produkty nr jeden w kategorii herbicydów zbożowych – podkreślał w trakcie Dni Pola Sebastian Kostrubala, marketing manager CIECH Sarzyna.

− CHWASTOX Complex w dawce rejestracyjnej charakteryzuje się wysoką skutecznością w stosunku do chwastów, dlatego też nie warto wykonywać zabiegu „na siłę” – czyli nie warto go wykonywać zbyt wcześnie – przestrzegał Bartosz Waniorek z działu R&D. – Jedno z rozwiązań promowanych przez naszych przedstawicieli, które bardzo dobrze się sprawdza w zależności od zachwaszczenia, to dawka pełna CHWASTOX Turbo w pszenicy ozimej – 2,5 l/ha. Możemy ewentualnie zejść tutaj do 2 litrów plus chlorotoluron jako zabezpieczenie na miotłę zbożową – wyjaśniał Bartosz Waniorek.

CHWASTOX Complex 260 EW to nowość w ofercie produktowej CIECH Sarzyna do zwalczania najważniejszych chwastów w uprawie pszenicy ozimej. W składzie są 3 substancje czynne: MCPA, chlopyralid i fluroksypyr.

Dwie kolejne nowości w ofercie CIECH Sarzyna to zaprawy nasienne. – Wprowadzamy dwie nowe zaprawy. Jedna to SARFUN Duo 515 FS z dwiema wzajemnie się uzupełniającymi substancjami czynnymi w składzie. Jedna z nich działa powierzchniowo i chroni ziarniaka oraz początkowo kiełkującą roślinę od chorób, które występują w glebie. Druga substancja chroni nam tą młodą roślinę, która wyrasta i zabezpiecza ją, żeby na początku swojego życia była chroniona. Druga zaprawa to też jest połącznie dwóch substancji czynnych, działających układowo. Bardzo dużą zaletą tego produktu jest jego silne działanie na grzyby rodzaju Fusarium, które stają się coraz większym problemem w rolnictwie – wyjaśniała Małgorzata Nadziakiewicz, product manager CIECH Sarzyna.

W trakcie Dni Pola w Orłowie Jacek Skwira zapowiedział, że to nie jedyne nowości, jakie w najbliższym czasie spółka wypuści na rynek. W kolejnych latach celem tego polskiego producenta jest wprowadzenie kolejnych 5−6 produktów tak, aby w 2022 roku CIECH Sarzyna miała w swojej ofercie dokładnie 2 razy tyle produktów, ile ma dzisiaj. – Mówię tu nie o markach, ale o produktach które są używane, są podstawą do ochrony głównych upraw, czyli zbóż, rzepaku, kukurydzy i ziemniaków. Oczywiście nie zaniedbujemy również upraw specjalnych, ale podstawą są uprawy polowe – podkreślał Jacek Skwira.

Gośćmi Dni Pola byli również uczestnicy drugiej edycji programu „Rolnik szuka żony” – Anna i Grzegorz Bardowscy. – Przyznam się szczerze, że są to są pierwsze Dni Pola, w których uczestniczę. Przyjechaliśmy tutaj z burzą, z deszczem, ale mam nadzieję, że pogoda nam dzisiaj tutaj dopisze – mówiła Anna Bardowska.

− A ja mam nadzieję, że znajdą Państwo dla nas trochę czasu na rozmowę o rolnictwie i nie tylko! – dodał Grzegorz Bardowski.

współpraca: Anna Arabska