Zabytkowe maszyny w obiektywie: Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Wilkowice 2021 [GALERIA]

Miniony weekend przyciągnął do Wilkowic tłumy miłośników starej rolniczej techniki. Oglądając te zabytki niejednemu ze zwiedzających z pewnością zakręciła się łezka w oku. Zapraszamy więc do naszej galerii, aby jeszcze raz spojrzeć na te wspaniałe maszyny.

Wilkowicki Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn co roku przyciąga tłumy zwiedzających. Nie inaczej było w tym roku kiedy to do tej małej miejscowości koło Leszna w Wielkopolsce przybyli miłośnicy starych maszyn by prezentować i podziwiać dawną technikę rolniczą.

Jak zawsze dużą grupę stanowiły pięknie odrestaurowane Ursusy czy też Zetory. Nie zabrakło również perełek zachodniej techniki rolniczej w postaci John Deerów, Deutzów czy Lanz Buldogów. Jednakże pięknie wyremontowane maszyny to nie jedyne okazy jakie można było zobaczyć w Wilkowicach. Sporo było również np. traktorów, które prezentowane były w takim stanie w jakim zostały wyciągnięte z przysłowiowej szopy, co też ma swój urok.