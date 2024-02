Zablokujemy kraj – deklarują belgijscy rolnicy po rozmowach z przewodniczącymi KE i PE

W czwartek tysiące rolników z Belgii, Francji, Włoch, Holandii protestowało w Brukseli, gdzie odbywał się szczyt UE. Przedstawiciele protestujących zostali wysłuchani przez premiera Belgii Alexandra De Croo oraz przewodniczących Komisji Europejskiej i Parlamentu. Rozmowy nie zadowoliły rolników, którzy zapowiadają kontynuację protestów.

„Nie osiągnięto żadnego postępu. Teraz zablokujemy kraj” – ogłosił przedstawiciel Walońskiej Federacji Młodych Rolników na Place Luxembourg, gdzie podczas szczytu UE skoncentrowały się demonstracje” – podaje The Brussels Time.

Z Walończykami protestują Flamandowie – a warto tu wspomnieć, że ¼ Flamandów chce odłączenia od Walonii i Brukseli i niepodległości Flandrii. Boerenforum – flamadzkie zrzeszenie rolników – nie jest zadowolone z przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji odroczenia o rok wymogu odłogowania gruntów i nałożenia ograniczeń na import drobiu, jaj i cukru z Ukrainy.

„To nie jest sukces, ale katastrofa wywołana przez Unię Europejską” – komentuje rzecznik prasowy flamandzkiej organizacji rolniczej Boerenforum Tijs Boelens, cytowany przez The Brussels Times.

Flamandowie są przekonani, że rolnictwo w Unii Europejskiej działa w złym modelu gospodarczym, który należy zmienić:

„o warunkach gospodarczych de facto decyduje niewielka grupa graczy: przemysł spożywczy, wielcy właściciele ziemscy i supermarkety. Aby odwrócić tę sytuację, „wolny rynek” będzie musiał ugiąć się przed sprawiedliwością społeczną i większą kontrolą” – czytamy na stronie internetowej Boerenforum w artykule: „Protest rolników: należy zmienić neoliberalny model rolnictwa” . Należy wyeliminować marże przetwórców, dystrybutorów i supermarketów oraz zmienić kierunek dotacji.

„Ten gniew jest wynikiem 70 lat polityki rolnej, która pchała nas do ekspansji poprzez dotacje, by dziesięć lat później kryminalizować nas za to, że jesteśmy zbyt duzi i nadmiernie zanieczyszczamy. Ganienie ludzi za to, że robią dokładnie to, co im każesz, wywołuje u nich złość. Europa zbiera teraz to, co zasiała w poprzednich latach” – mówi Boelens cytowany w Landbouwleven .

Międzynarodowy Ruch Chłopski La Via Campesina żąda „zatrzymania Mercosour” i wszystkich umów o wolnym handlu pomiędzy UE a krajami trzecimi:

„Jak Morgan Ody, rolniczka z Bretanii i członkini Komitetu Koordynacyjnego ECVC, podkreśliła w swoim przemówieniu inauguracyjnym podczas manifestacji, „Umowy o wolnym handlu popchnęły rolników w stronę produkcji zorientowanej na eksport, której ceny nie pokrywają kosztów produkcji i polityki sprzyjającej uprawom na dużą skalę aktorów przemysłowych. Należy definitywnie zakończyć umowę UE-Mercosur, obok wszystkich umów o wolnym handlu chcemy nowych ram handlu międzynarodowego opartych na suwerenności żywnościowej” – czytamy w portalu ViaCampesina .