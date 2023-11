Nowy Claas Xerion za chwilę będzie jeździł bez operatora (video)

Tragi Agritechnica w Hanowerze to zawsze miejsce premier najnowszych osiągnięć producentów i nie inaczej było także w tym roku, gdzie firma Claas pokazała swoje najnowsze dzieło, czyli autonomiczny ciągnik Xerion 12.590.

Ciągniki Claas Xerion serii 12 miały swoją premierę latem tego roku, ale to co firma pokazała w Hanowerze było trzymane w tajemnicy do samego końca. Dodatkowo, co równie ważne firma Claas mogła świętować na Agritechnice jeszcze jeden sukces, gdyż Ciągnikiem Roku 2024 został ogłoszony jej największy model, czyli Xerion 12.650.

Pokazywany na Agritechnice model 12.590 został wyposażony w szereg czujników, tak aby maszyna mogła pracować autonomicznie, bez udziału operatora. Projekt nie byłby możliwy bez współpracy z firmami AGXeed i Amazone, które dostarczyły odpowiednie rozwiązania dla autonomicznej pracy.

Nowe rozwiązanie pozwala na to aby móc wykorzystywać ciągnik w klasyczny sposób, gdzie operator jest obecny w kabinie i nadzoruje pracę maszyny, co jest szczególnie ważne w przypadku pól o skomplikowanych kształtach i trudnych warunkach pracy, ale jest również możliwość aby traktor pracował w pełni samodzielnie, tam gdzie pola są duże, regularne co pozwoli na jak efektywniejsze wykorzystanie ciągnika.

Taka w pełni autonomiczna praca nie byłaby możliwa bez zaawansowanych maszyn współpracujących do uprawy gleby, które dostarcza firma Amazone. Są one wyposażone w szereg czujników, które informują o właściwej pracy maszyny towarzyszącej i pozwalają na płynny jej przebieg.

Co ważne pokazany w Hanowerze ciągnik nie jest już pieśnią odległej przyszłości, gdyż jak zapewnia Krzysztof Gomolla z Claas Polska maszyny w wersji produkcyjnej powinniśmy się spodziewać najpóźniej za 4 lata.