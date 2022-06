Maszyny Samson dostępne w całej Polsce

Duńska marka Samson, choć bardzo dobrze znana, w Polsce oficjalnie funkcjonuje od niedawna, bo od 2019 roku, kiedy to koncern Samson Agro stał się właścicielem Pichon Industries. Od tamtej pory firma stale rozwija swoją obecność w naszym kraju, a już w czerwcu, dzięki dwunastu dealerom ma osiągnąć 85 proc. pokrycia naszego kraju siecią dealerską.

Do koncernu Samson Agro należą trzy marki: Samson, Pichon i Samson Agrolize. Marki Pichon nikomu w naszym kraju przedstawiać nie trzeba m.in. dzięki fabryce zlokalizowanej w Wołczynie. Wozy asenizacyjne, rozrzutniki obornika i aplikatory tego producenta należą do najpopularniejszych w Polsce. Profil działalności marki Samson jest podobny, jednak jej oferta dzięki dużym i bardzo wydajnym i nowoczesnym maszynom skierowana jest przede wszystkim do największych gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych. Bodaj najmniej rozpoznawalna jest u nas marka Samson Agrolize, której działalność skupia się na sprzedaży używanych maszyn firmy Samson.

Oferta dla profesjonalistów

Wracając jednak do marki Samson, na jej portfolio składają się przede wszystkim wozy asenizacyjne PGII o pojemnościach od 18 do 35 m3, wozy TG o pojemnościach 18 i 20 m3, rozrzutniki obornika SP, Flex i największe z serii US, które mogą zmieścić aż 40 m3 materiału. Jednak największe nadzieje związane z polskim rynkiem Samson wiąże z serią wozów asenizacyjnych TG.

– Seria TG to seria łącząca zalety PGII oraz nowe rozwiązania wpływające na korzystniejszą cenę. Na ten model będziemy stawiać jeśli chodzi o Polskę. Jest on skierowany do średnich i dużych gospodarstw. Natomiast seria PGII to wysoce wyspecjalizowane wozy kierowane do największych firm, biogazowni i usługodawców – mówi Albert Ciszek, dyrektor sprzedaży w Samson Agro.

Mówiąc o portfolio firmy Samson nie wolno zapomnieć o nowoczesnych aplikatorach, w tym wprowadzanych do oferty narzędziach o oznaczeniu TS 8 i TS 12 o szerokościach roboczych 8 i 12 m. Aplikatory te podzielone są na sekcje o szerokości 1 metra, z których każda może być obsługiwana indywidualnie za pomocą komputera SlurryMaster 8000. Indywidualna kontrola za pomocą 8 lub 12 sekcji pomaga uniknąć nadmiernego i niedostatecznego nawożenia podczas nakładania się klinów i na uwrociach. Ponadto aplikatory TS wykorzystują zmienne dawkowanie do dokładnego aplikowania wymaganych ilości składników odżywczych za pomocą zautomatyzowanego procesu we współpracy z kompatybilnym z ISOBUS systemem GPS opartym np. na mapach plonów z ostatnich lat.

Maszyny Samson dostępne w całej Polsce

Od czasu zakomunikowania obecności marki Samson na polskim rynku stale trwają prace nad rozwojem jej sieci dealerskie. Obecnie sprzedaż maszyn marki Samson prowadzi dwunastu dealerów, a do końca czerwca sieć ta ma pokrywać 85 proc. terytorium naszego kraju, dzięki czemu sprzedaż i serwisowanie tych charakterystycznych zielonych maszyn będzie możliwe praktycznie w całym kraju.

– Stawiamy na duży rozwój i na współpracę z najlepszymi polskimi gospodarstwami oraz firmami usługowymi. Wiemy, że polscy rolnicy są gotowi na technologię Samson, która nie ma sobie równych i zdecydowanie podnosi jakość wykonywanej pracy. Wielki sukces marki w Niemczech, Danii i Francji każe przypuszczać, że w kolejnych latach także Polska będzie krajem, który dołączy do tego grona – twierdzi Albert Ciszek.