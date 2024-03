Wietrzenie magazynów Ursusa. Fabrycznie nowy C-3150V na sprzedaż, ale trzeba się pośpieszyć

Marzy Ci się fabrycznie nowy ciągnik Ursus? Ale taki w miarę sensowy, z dobrym wyposażeniem, mocnym silnikiem i żeby miał w sobie to coś? Jest oferta dla Ciebie, ale trzeba się pośpieszyć.

Za niespełna dwa tygodnie ruszy procedura związana ze sprzedażą praw do firmy Ursus i tego co po polskim producencie ciągników pozostało, o czym pisaliśmy na początku lutego a teraz przy okazji przypominamy. Skądinąd są w Polsce podmioty, związane z rolnictwem, którym w niedawnym czasie, dzięki intratnemu obrotowi “organicznym materiałem opałowym” przybyło nieco gotówki.

W końcu do kupienia!

Zostawmy jednak kwestie odkupywania win i wielomilionowe tematy, bowiem maszyna z tytułu jest jedna, ale za to jaka! Za znacznie mniej niż wspomniane wywoławcze 125 mln zł, bo zaledwie za 195 tys zł, do negocjacji, można wejść w posiadanie rewolucyjnego i przełomowego ciągnika Ursus C-3150V, czyli dokładnie tego modelu, wyposażonego w polską przekładnię VIGUS. Dla firmy Ursus miał to być prawdziwy kamień milowy i początek walki o większych i bardziej wymagających klientów, dowód nawiązania rywalizacji z produktami zachodnimi i absolutny hit sprzedaży. Tyle że nie. Jak się okazało, całkiem szybko po premierze, cały ten projekt, im bardziej się przyglądaliśmy, zaczynał jawić się bardziej jako spektakularna giełdowa wydmuszka niż realny plan na sukces i wieloletnią produkcję. Jak to się zakończyło, wszyscy niestety wiemy.

Ursus C-3150V za 195 tys.

Szkoda, że nie jest to oferta salonowa, choć w obecnych realiach 195 tys. byłoby dobrą kwotą za model C380/C3110. Model C-3150V oferuje bowiem silnik Deutz o pojemności 6,1 litra i mocy 163 KM, która jest przekazywana na przekładnię PowerShift (VIGUS) o 24 przełożeniach z dwoma zakresami (12×2), dając przy tym możliwość poruszania się do 40 km/h.

Oprócz tego w ciągniku znajdziemy 4 pary złączy hydrauliki tylnej, instalację pneumatyczną do przyczep, komplet zaczepów (transportowy, Piton Fix, do przyczep), podnośnik z EHR, kabinę Ursus nowego typu: sześciosłupkowa, komfortowa (już bez przyciemnienia, jak to było podczas prezentacji na targach Agrotech w Kielcach). Ciągnik stoi na oponach 480/70 R28 – 580/70 R38.

Choć maszyna nie spełnia kryterium wieku, to naszym zdaniem, jej historia i udział w wydarzeniach zdecydowanie pretendują do nadania statusu zabytku i wydania żółtych tablic. Oczywiście,

bezsprzecznie chcielibyśmy zobaczyć ten ciągnik w akcji, jak nabija kolejne motogodziny! Ktokolwiek z was zdecyduje się na zakup, prosimy o kontakt.