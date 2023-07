Więcej funkcji w przednich zbiornikach od Lemkena

Niemiecka firma Lemken wprowadza do swoich przednich zbiorników Sprayhub nowe funkcjonalności, które pozwolą na jeszcze szersze ich wykorzystanie w pracach rolniczych, a które pozwolą m.in. na dezaktywację pojedynczych rzędów i płynne nawożenie pod korzeń.

Przedni zbiornik Lemken SprayHub będzie mógł być od teraz używany z jednostką do opryskiwania SprayKit i montowanym z tyłu pilnikiem wyposażonym w możliwość oprysku rzędowego podczas opielania.

Według zapewnień producenta połączenie obu narzędzi może pomóc zmniejszyć obciążenie rolników nawet o 60 proc. ze względu na możliwość szerszego stosowania jednego narzędzia.

Lemkenowskie jednostki SprayHub i SprayKit na nadchodzący zostały wyposażone w nowe funkcje, takie jak elektryczna dezaktywacja pojedynczych rzędów przez Isobus, która umożliwia automatyczne sterowanie sekcjami za pomocą GPS. Dodatkowo dostępna jest również wersja SprayKit do nawożenia pod korzeń z siewnikiem punktowym Azurit.

Przedni zbiornik SprayHub jest wyposażony we własne sterowanie, mieszadło i system czyszczenia. Jest sterowany przez Isobus i może być obsługiwany za pomocą oprogramowania iQblue spray. SprayHub ma zbiornik o pojemności 1100 lub 1500 litrów i jest wyposażony w zbiornik czystej wody, zbiornik do mycia rąk i filtr do napełniania. Dostępna jest dodatkowa dysza indukcyjna, która pomaga rozbijać materiały stałe.

W zależności od modelu, SprayHub może być używany do oprysków rzędowych na maksymalnie 28 rzędach za pomocą pielników EC-Weeder. Możliwe jest tutaj zastosowanie dwóch dysz na rząd, dzięki czemu herbicyd można opryskiwać z boku i pod liśćmi upraw. Innym obszarem zastosowania jest nawożenie płynne w bezpośrednim sąsiedztwie upraw. Zestaw SprayKit do siewników punktowych Lemken Azurit z maksymalnie ośmioma rzędami może być używany do nawożenia pod korzeń z redlicą dwutarczową.

Przedni zbiornik SprayHub można elastycznie łączyć z szeroką gamą różnych maszyn. Zestaw SprayKit jak informuje producent można dostosować do dowolnego konkretnego zastosowania.

