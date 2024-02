W kujawsko-pomorskim policja użyła gazu wobec protestujących rolników. Wojewoda do dymisji

Na polecenie wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybela policja użyła gazu pieprzowego wobec protestujących rolników. NSZZ Solidarność RI domaga się od prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska natychmiastowej dymisji wojewody.

”Pan Wojewoda Michał Sztybel doprowadził (..) do eskalacji sytuacji i do bardzo niebezpiecznych zdarzeń. To na jego polecenie zostały użyte siły policji, które używały w stosunku do protestujących rolników środków przymusu bezpośredniego z użyciem na protestujących rolników gazu pieprzowego włącznie, a które spowodowały m.in. obrażenia u jednej z osób. To były niewspółmierne środki do zaistniałej sytuacji i manifestacja siły i arogancji wobec legalnie protestującej grupie społecznej” – czytamy na stronie NSZZ RI Solidarność.

– „Dlatego też NSZZ RI „Solidarność” domaga się natychmiastowego odwołania Pana Michała Sztybla ze stanowiska wojewody kujawsko-pomorskiego. Jeżeli tak się nie stanie, dla rolników jasnym będzie, że działania Pan Wojewody, który przy użyciu urzędniczej prowokacji i zlekceważenia protestujących doprowadził do siłowej pacyfikacji manifestujących rolników, mają poparcie rządu Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał w piśmie do Donalda Tuska przewodniczący Związku Tomasz Obszański.