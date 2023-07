W Europie wyraźne wzrosty na zbożach przy neutralnym zachowaniu oleistych

Wczorajsza sesja w Europie zakończyła się dużymi wzrostami cen pszenicy, przy jednocześnie niewielkim ruchu na rzepaku. Za oceanem sytuacja wyglądała już nieco inaczej.

W przypadku notowań pszenicy po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych we wtorek, giełda w Chicago otworzyła się wczoraj na wysokich poziomach i poziomy te utrzymywały się przez cały dzień by ostatecznie zakończyć notowania wzrostem o 32,50 centa do 674,25 centów/buszel (227,73 EUR/t). Paryski Euronext podążał za notowaniami w USA i dzień zamknął się zwyżką w wysokości 5,25 EUR na poziomie 233,25 EUR/t.

Wzrostom sprzyjał cotygodniowy raport USDA o postępach w zbiorach, gdzie okazało się, że choć postęp żniw w USA w minionym tygodniu wzrósł o 13 punktów procentowych i wymłócono już 37% powierzchni prognozowanej to patrząc chociażby po stanie Kansas obecny postęp żniw wynoszący 46% jest znacznie niższy niż w poprzednim roku wynoszącym 80%, a także poniżej średniej wynoszącej 63%.

Z czynników bliższych Europie, Arkadij Złoczewski (szef Rosyjskiej Unii Zbożowej) powiedział, że w sezonie 2023/2024 spodziewany jest eksport zboża na poziomie co najmniej 55 mln ton. Wartość ta jest tylko nieznacznie niższa od rekordowego ubiegłego roku gdzie wyeksportowano 57 mln ton. Rosyjska produkcja zboża szacowana jest na 130 mln ton. W ubiegłym sezonie było to 157,7 mln ton.

W przypadku europejskiej kukurydzy odnotowano wczoraj wzrosty w wysokości 2,50 EUR i sierpniowy kontrakt zamknął się po cenie 228,25 EUR/t. Jednakże w przypadku notowań za oceanem presja z zeszłego tygodnia trwała nadal, więc po wtorkowym dniu ustawowo wolnym od pracy nieuniknione było osiągnięcie nowego minimum od 2,5 roku na poziomie 485,25 centów/ buszel (175,60 EUR/t).

Cenom amerykańskiej kukurydzy nie sprzyjają przede wszystkim opady, które ostatnio pojawiły się w rejonie największych upraw, a także przewidywane dobre prognozy zbiorów w sąsiednim Meksyku.

Jeśli chodzi o oleiste to rzepak na Euronext wykazywał stosunkowo niewielki ruch w porównaniu z poprzednim dniem, podobnie jak soja na CBoT pod koniec handlu. Sierpniowy kontrakt na rzepak zamknął się w Paryżu na niewielkim minusie na poziomie 448,00 euro/t, a w przypadku soi kontrakt wzrósł o 1 cent do poziomu 1468,75 centów/buszel (496,07 euro/t).

źródło: Kaack