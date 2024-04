Ukraina: zezwolenia na eksport zbóż wydawali skorumpowani urzędnicy

Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze poinformowało o wykryciu i rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej urzędników decydujących o możliwości eksportowania zbóż w ramach „korytarza zbożowego”. Według wstępnych szacunków skorumpowani urzędnicy otrzymywali miesięcznie z tytułu nielegalnej działalności ponad 160 000 dolarów amerykańskich.

Proceder odbywał się w obwodach zaporoskim i odeskim, a został zorganizowany przez samych urzędników. Wyłudzali oni pieniądze za wydawanie świadectw fitosanitarnych niezbędnych do eksportu i importu produktów rolnych oraz do sporządzania świadectw kontroli wyników niezbędnych do eksportu jęczmienia i kukurydzy – informuje na stronie internetowej ukraińska SBI

Grupa składała się ponad 11 osób, w tym dyrektorów i głównych inspektorów, a także menedżerów w tym szefa Państwowej Administracji ds. Produkcji i Obsługi Konsumenckiej w obwodzie zaporoskim, szefa Wydziału Bezpieczeństwa Fitosanitarnego ds. Produkcji i Obsługi Konsumenckiej w obwodzie odeskim, dwóch głównych inspektorów Państwowej Służby Produkcyjnej i Konsumenckiej w obwodzie odeskim oraz dwóch z obwodu zaporoskiego, a także osoby cywilne, w tym menadżerowie firm maklerskich, którzy pełnili funkcję pośredników.

Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze informuje, że przeprowadziło 60 przeszukań, skonfiskowało podczas nich ponad 100 000 dolarów amerykańskich i 500 000 hrywien, 8 luksusowych samochodów, notesy z wykazem podziału kwot pomiędzy członkami grupy, sprzęt komputerowy, dokumenty. Zatrzymano 5 członków grupy, dochodzenie trwa.

Ciekawe, czy to tylko wierzchołek góry lodowej…

