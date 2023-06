Okrągły jubileusz DSV, Saaten Union i Rapool

W tym roku firma DSV obchodziła swoje 100 lecie istnienia. Ponadto w tym roku swoje jubileusze obchodzą również firmy DSV Polska, Saaten Union Polska oraz firma Rapool Polska.

Z tej też okazji została zorganizowana konferencja w Cukrowni w Żninie, podczas, której prezesi Andrzej Duszejko oraz Leszek Goliński przedstawili historię firm, a gościem specjalnym był prezes zarządu DS AG pan Clive Kruckemeyer, a całe spotkanie prowadził Artur Kozera, który również opowiedział o powstaniu firmy Rapool w Polsce.

Początki firmy

Deutsche Saatveredelung powstała w 1923 rou w Gorzowie. Okres wojny przerwał pełną działalność firmy, by ponownie firma została otwarta w 1945 roku w Lippstadt. W 1934 roku firma rozpoczęła hodowlę traw, najpierw pastewnych, a następnie gazonowych, zaś hodowlę rzepaku wprowadzono w 1960 roku oraz w 1991 hodowlę zbóż. Spółka Rapool została założona w 1974 roku.

Jak podkreślił Clive Kruckemeyer, członek zarządu Deutsche Saatveredelung AG, wszystkie 3 firmy są firmami z tradycjami, które od wielu dekad zajmują się hodowlą roślin i nasiennictwem, a dzięki doświadczeniu mogą dostarczać rolnikom wysokiej jakości materiał siewny zbóż, rzepaku czy mieszanek traw.

Historię DSV w Polsce, która obchodzi 25 lat działalności opowiedział Andrzej Duszejko, wieloletniej prezes DSV Polska oraz członek zarządu Rapool Polska. Swoją działa DSV Polska rozpoczęła 1998 roku w siedzibie w Wągrowcu. Od tego roku rozpoczęto produkcję i dystrybucję zbóż oraz roślin strączkowych i oleistych. Andrzej Duszejko zaznaczył, że dla firmy najważniejsze jest rolnictwo zrównoważone, które jest przeszłością całego rolnictwa, w którym najważniejszą rolę odgrywa gleba i jej kondycja. W związku z tym DSV ogromną rolę przykłada do odpowiednich mieszanek między planowych, poplonowych oraz siewek i nieustannie pracuje nad nowymi odmianami.

Firmy Saaten Union, jej historię opowiedział zaś Leszek Goliński, prezes Saaten Union Polska oraz członek zarządu Rapool. Przypomniał, że początek działalności firmy przypada na rok 1996, kiedy to SU DE rozpoczęło współpracę z przedstawicielami w Polsce, ale właściwe początek działalności datuje się na rok 1998, kiedy to właśnie zarejestrowaną siedzibę Wągrowcu. Od tego czasu spółka regularnie zwiększa ilość odmian i rodzajów złóż, które zgłasza do testów COBORU.

Firma Rapool, która jest nieco młodsza od swoich siostrzanych firm, obchodzi w tym roku 20 lat działalności na polskim rynku. Pierwotnie zarejestrowana w Polsce jako Agro Bras, a w 2011 roku zmieniono jej nazwę na obecną, czyli Rapool Polska. Firma zajmuje się dystrybucją nasion rzepaku. Pierwszą odmianą, która została zarejestrowana na terenie Polski była odmiana TALENT F1, później kilka istotnych odmian takich jak KRONOS F1, MERCEDES F1, ATORA F1 czy już nowsze odmiany jak TEMPTATION F1 oraz CROCANT F1. Jak zaznaczył Artur Kozera odmianami rzepaku firmy Rapool obsianych jest w Polsce 260 tys. ha. Obecnie Rapool oferuje 32 odmiany rzepaku ozimego i jarego, które testuje na swoich 800 poletkach doświadczalnych w 211 lokalizacjach.

Historia wszystkich trzech firm tworzy jedną całość, wypełniając się wzajemnie i służąc światowemu i polskiemu rolnictwu, hodując i dystrybuując coraz to nowsze, odpowiednio dostosowane do zmieniającego się klimatu odmiany rzepaku, zbóż czy mieszanek traw.