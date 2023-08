Będzie Agro Show, a czy będzie dym?

Jak pewnie wiecie, już niedługo rozpocznie się wystawa Agro Show w Bednarach. To naprawdę wspaniała impreza i bardzo ją lubię. Można zobaczyć wiele maszyn i trochę o nich pomarzyć, bo kasy w gospodarstwach jakby coraz mniej. Można będzie też pogadać, bo jak zauważyłem już rok temu, rozmowy na Agro Show są ważne. Szczególnie rozmowy z ministrem rolnictwa.

Jak pewnie sami zauważyliście w ubiegłych latach, poza maszynami, spotkaniami ze znajomymi i kiełbaskami z rusztu to właśnie wizyta ministra rolnictwa dołączyła do atrakcji zaplanowanych w Bednarach. I naprawdę z niecierpliwością czekam na tę chwilę, bo do omówienia jest wiele. Nie tylko o zbożu z Ukrainy, ale też o wielu ważnych rzeczach, które bolą mocno zaniepokojoną ostatnio brać rolniczą.

Rolnicy z Agrounii i Oszukanej Wsi zapewne już układają pytania, jakie zadadzą ministrowi, bo na takie spotkanie bardzo liczą. A minister dobrze wie, że rozmawiać trzeba, bo tak się składa, że już niedługo może z Agrounią rozmawiać inaczej – w Sejmie. Tak się składa, że Agrounici złożyli właśnie do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i na bank pójdą do wyborów 15 października, a to już trzy tygodnie po Bednarach.

Będzie dym?

Więc czy na tegorocznym Agro Show możemy się spodziewać dymu? I nie chodzi mi o ten z oparów kiełbasek na grillu serwowanych w jadłodajniach. Oby nie, bo po ostatnim pokazie głosowym wiceministra w budynku Ministerstwa Rolnictwa krzyków wszyscy mają dosyć. Rolnicy chcą normalnie rozmawiać. I nie o gruszkach na wierzbie i o tym, jak jeszcze będzie cudownie i wspaniale. Chcą jasnych odpowiedzi na swoje pytania, bo po wyborach mogą zapytać inaczej.