Timac wprowadza na rynek nowy biostymulator oparty o krzem

W dniu 10 stycznia w Hotelu MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja prasowa firmy Timac Agro, na której zaprezentowano najnowszy produkt stworzony przez zespół specjalistów z Centrum Badań i Rozwoju CMI w St. Malo. W trakcie spotkania innowacyjny produkt Top- Phos Siliup przedstawili Sylvain Pluchon i Mustapha Arkoun, którzy uczestniczyli w jego tworzeniu. Zaprezentowany na konferencji nawóz wspierający funkcjonowanie roślin w okresach suszy zawiera unikalną formułę krzemionki Siliup.

Top- Phos Siliup to granulowany nawóz fosforowy wzbogacony krzemionką, która mobilizuje bakterie przeciwko stresowi wodnemu. Nawóz zawiera 5% azotu w formie amonowej, 20% fosforu (P 2 O 5 ), 25% siarki (SO 3 ) i 0,1% Zn. Nawóz oparty jest o unikalną formę zaawansowanej technologicznie krzemionki, która działając w synergii z TOP-PHOS, aktywuje proces obiegu krzemu w glebie.

Obecna w nawozie technologia Siliup oparta jest o zaawansowaną cząsteczkę, która składa się z dwóch form krzemionki. Jedna z form krzemionki (Si-Biot) wykazuje działanie prebiotyczne, wpływając na mobilizację bakterii, które naturalnie występują w glebie do intensywnego uwalniania krzemu. Ma to miejsce zarówno poprzez rozpuszczanie krzemu mineralnego, jak i mineralizację krzemu występującego w resztach roślinnych.

Dzięki obecności krzemionki Si-Biot (krzemionki prebiotycznej) możliwe jest zwiększenie puli bakterii o 50%, co skutkuje nawet 300% wzrostem ilości krzemu dostępnego dla organizmów roślinnych. Z kolei krzemionka Si-Gel (krzemionka żelująca) wykazuje zdolność do magazynowania wody glebowej w skupiskach, co przekłada się na zwiększenie turgoru roślin, nawet w warunkach silnego stresu wodnego. Wiąże się to między innymi ze zwiększeniem zdolności roślin do sprawnego regulowania procesu transpiracji.

Obecny w nawozie fosfor Top- Phos wpływa na zwiększenie efektywności odżywiania roślin fosforem, poprawia wzrost systemu korzeniowego, co przekłada się na lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych oraz warunkuje lepszy początkowy rozwój roślin uprawnych.

Na koniec warto również dodać, że Polska jest jednym z pierwszych krajów do których najnowszych produkt jest wprowadzany, co jak mówią przedstawiciele Timac Agro pokazuje jak ważnym rynkiem jest ona dla firmy.