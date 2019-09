Testy polowe ciągników i kombajnów Deutz-Fahr

W gospodarstwie Głuszyna Leśna koło Poznania odbyły się testy polowe ciągników i kombajnów marki Deutz-Fahr. Zaprezentowano większość modeli ciągników rolniczych od mocy 75 KM (5080D Kyline) aż do modelu flagowego serii 9 o mocy 336 KM z różnymi układami napędowymi, jakie Deutz ma w ofercie.

Pierwszy z prezentowanych rolniczych ciągników kompaktowych (5080D Keyline) o mocy 75 KM został wyposażony w silnik FARMotion (produkowany przez SDF) z układem recyrkulacji spalin (EGR) i katalizatorem utleniającym (DOC). Do wyboru jest prosta skrzynia przekładniowa 15×15 z 5-cioma biegami w 3 zakresach lub skrzynia 30×15 z dodatkowymi biegami do jazdy do przodu. Pompa o stałej wydajności zasila 2, a w opcji 3 obwody hydrauliki. Układ kierowniczy pracuje z niezależną pompą wspomagania – rozwiązanie charakterystyczne dla wszystkich ciągników Deutz. W standardzie otrzymujemy podnośnik z siłownikami wspomagającymi o udźwigu 3,5 tony. Kabina 6-cio słupkowa z zaokrągloną tylną szybą o dobrej widoczności, zaprojektowana została od podstaw pod modele serii 5D Keyline. Fotel operatora jest mechanicznie amortyzowany (w opcji pneumatyczny). Wszystkie 4 koła mają blokadę mechanizmów różnicowych. Gama serii 5D Keyline obejmuje 4 ciągniki: 5070D (65 KM), 5080D (75KM), 5090D (88KM), 5100D (97KM).

Aktualnie hitem sprzedażowym firmy jest ciągnik 5110G o mocy 107KM. Serię 5G tworzy 7 modeli z silnikami FARMotion o mocach od 75 do 116 KM. Pod maską serii 5G zamontowano kompaktowe, trzy- lub czterocylindrowe jednostki napędowe. Za oczyszczanie spalin w modelu 5110G odpowiada układ EGR i DOC lub SCR (w mocniejszych wersjach). Jest to seria ciągników, którą można bardzo elastycznie konfigurować, jeśli chodzi o wyposażenie. Oferta obejmuje cztero- jak i pięcio-biegowe skrzynie z trzema półbiegami, rewers mechaniczny lub elektrohydrauliczny. Najbardziej rozbudowana skrzynia oferuje 60×60 przełożeń. Dodatkowo do regulacji szybkości działania rewersu można wykorzystać pokrętło. Jeśli ciągnik wyposażony jest w rewers elektrohydrauliczny, dostajemy funkcję Stop and GO (idealne rozwiązanie np. w trakcie pracy z ładowaczem czołowym).

W serii 5G dostępne są 3 różne układy hydrauliczne – 55 l/min, 60 l/min ECO i 90 l/min. Seria 5G oferuje maksymalnie 4 obwody – trzy z nich sterowane dźwigniami i jeden przyciskiem. Wszystkie ciągniki Serii 5G posiadają blokadę mechanizmów 100% na przedniej i tylnej osi. Opcjonalnie można zamówić układ kierowniczy SDD (z podwójną pompą) – redukuje liczbę obrotów kierownicy z niecałych 4 do 2. Fabrycznie ciągniki serii 5G mogą być wyposażone w przygotowanie do ładowacza czołowego.

Serię 6 tworzą 3 ciągniki 4 cylindrowe (6120, 6130 i 6140), które są dostępne zarówno ze skrzynią bezstopniową TTV jak i PowerShift. Sprawdzają się w pracach wymagających dużego manewrowania np. z ładowaczem czołowym. Napęd przenoszą dwie skrzynie: 30×30 lub 60×60, obie 5-cio biegowe z trzema zakresami i 3-ma półbiegami. Układ hydrauliczny może być sterowany mechanicznie lub elektronicznie z 4 lub 5 obwodami o wydatku oleju 90, a nawet 120 litrów/min. Na tylnym podnośniku możemy podnieść 6,5, natomiast z przodu – 4 tony. Kabina jest 6-cio słupkowa i większa niż w serii 5G z dodatkowym fotelem pasażera. Ponadto na słupku środkowym jest panel, który zbiera wszystkie reflektory (przyciski do obsługi wszystkich reflektorów), ma dodatkową pamięć i można wszystko włączyć i wyłączyć jednym przyciskiem. Ciągnik może być wyposażony w WOM o 4 prędkościach.

Modele Agrotron to ciągniki o mocy od 150 do 340 KM serii 6,7 i 9. Seria 6 obejmuje cztero- i sześcio-cylindrowe silniki o mocy od 150 do 215 KM z trzema wersjami układu napędowego. W podstawowej manualnej przekładni PowerShift operator zmienia biegi i półbiegi . Do dyspozycji jest 5 biegów i 6 półbiegów PowerShift do przodu i 3 do tyłu. Łączna liczba biegów wynosi 30 + 15 (z reduktorem: 54 + 27). Druga przekładnia RCShift, to nic innego jak zautomatyzowany PowerShift. Zmiana biegów odbywa się w sposób automatyczny. W trzecim wariancie napędu występuje skrzynia bezstopniowa TTV. Hydraulika zapewnia wydatek oleju 90 lub 120 litrów/min., a w najmocniejszej wersji TTV – 160 litrów/ min. (pompa o zmiennej wydajności). Podnośnik tylny w zależności od modelu ma udźwig: 9200kg, 9700kg lub do 10 ton w dwóch największych ciągnikach. Na pokazie prezentowano ciągnik Agrotron 6165 z przekładnią PowerShift i model 6165 RCShift.

Do testów przygotowano najmocniejszy ciągnik Agrotron 9340TTV z silnikiem rzędowym sześcio-cylindrowym i pojemności 7,8 litra, o maksymalnej mocy 336 KM. Napęd na koła przenosi skrzynia bezstopniowa, która pracuje w 3 trybach (automatycznym, manualnym i trybie WOM). W trybie manualnym operator przyśpiesza używając dżojstika, natomiast w trybie WOM ciągnik utrzymuje stałą prędkość wałka niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Pompa o zmiennym wydatku (do 210 litrów) zasila 8 obwodów hydraulicznych (6 z tyłu , 2 z przodu). Tylny podnośnik ma udźwig 12 ton, a przedni – 6 ton. Sterowanie podnośnikiem jest elektroniczne. Ciągnik pokazowy wyposażony został w układ rolnictwa precyzyjnego z dokładnością pracy do 1 cm.

Końcowy pokaz uzupełniły 3 modele kombajnów: najmniejszy z serii C5305 w klasie poniżej 200 KM, większy- C6205 TS z przedziału mocy 200-250 KM (najbardziej popularny segment w Polsce) i największy C7206 TS.

Tekst i zdjęcia Wojciech Suwara