Kultywatory Poettinger Terria z nowymi opcjami wyposażenia

Po tym jak trzy- i czterobelkowe kultywatory Terria zostały wyposażone w system nawożenia przy pomocy redlicy nawozowej, przyszedł czas na kolejne rozwiązania.

Dla zapewnienia jeszcze bardziej wszechstronnego i efektywnego wykorzystanie tych maszyny, od teraz są dostępne w opcji z siewnikiem do wysiewu nasion i mikrogranulatów Tegosem, co jak informuje producent stwarza to możliwość połączenia w jednym przejeździe roboczym dwóch zabiegów: uprawy gleby z siewem międzyplonów lub nawożeniem.

Dodatkowo dzięki systemowi wspomagania trakcji Traction Control ciężar kultywatora jest przeniesiony na tylną oś ciągnika. W efekcie poślizg jest zredukowany i prowadzenie traktora jest bardziej efektywne.

Efektywność prac podczas wykonywania zabiegów polowy jest coraz ważniejsza, aby oprócz zachowania terminów siewu międzyplonów po zakończonych żniwach również w pełni wykorzystać zalety, jakie niesie uprawa roślin. Właśnie z tego powodu austriacki producent wyposażył swój kultywator Terria w opcję siewnika Tegosem o pojemności 500 l. Taka możliwość dawać ma szybkie i całkowite pokrycie powierzchni gleby międzyplonem, co skutecznie zapobiega niepożądanemu parowaniu wody. Rośliny również pobierają nadmiar azotu w glebie zapobiegając w ten sposób jego utracie w wyniku przemieszczania się w głąb profilu glebowego. Poprawa i stabilizacja struktury gleby przy pomocy międzyplonu zwiększa infiltrację wody i jednocześnie zmniejsza możliwość erozji.

Dozowanie w siewniku Tegosem odbywa się przy pomocy wymiennego wałka wysiewu. Jest on sterowany elektrycznie w zależności od prędkości jazdy, na uwrociu wyłącza się automatycznie i siew jest wstrzymywany. Przed rozpoczęciem pracy system jest kalibrowany za pomocą próby kręconej. Hydrauliczna dmuchawa zapewnia z kolei efektywny transport wysiewanego materiału do blach rozsiewających. Aby zapewnić równomierny wysiew blisko gleby i jednocześnie móc zmieniać punkt zrzutu, kąt ustawienia blach rozsiewających można regulować przez przekręcenie wałka. Przez to nasiona mogą być wysiane przed wałem lub w przestrzeni pracy wału, aby zapewnić optymalne warunki do kiełkowania. Oczywiście siewnik ten jest obsługiwany przy pomocy terminala, a wszystkie ustawienia mogą być dostosowane do warunków pracy na polu. Dla zwiększenia komfortu pracy siewnik został wyposażony w dodatkowe elementy, w tym czujnik stanu wypełnienia.

Przechodząc do dalszych opcji wyposażenia kultywatorów nie sposób nie wspomnieć o Traction Control. Zwiększony poślizg kół ma nie tylko niszczący wpływ na strukturę gleby, ale także zmniejsza opłacalność wykonywanych zabiegów ze względu na zwiększone zużycie paliwa. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania mocy ciągnika, dyszel można opcjonalnie wyposażyć w hydrauliczne wspomaganie trakcji, czyli właśnie Traction Control, który pozwala na przeniesienie dodatkowego ciężaru z kultywatora na tylną oś ciągnika. Aby uzyskać różną głębokość pracy ciśnienie w siłowniku dyszla można regulować. Możliwe jest zatem przesunięcie ciężaru do 1400 kg. To obniża, jak zapewniana producent, koszty eksploatacji i zwiększa efektywność pracy maszyny.

źródło: Poettinger