Telus o dopłatach do zbóż: Jutro albo jeszcze dziś zaczną wpływać pierwsze środki. “Mamy problem z kukurydzą”

Dziś gościem Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce był minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Polityk był pytany m.in. o rozpoczęcie wypłat dopłat do zbóż oraz sytuację na rynku. Zapytano go także o demonstrację rolników we Wrocławiu.

– Chcę powiedzieć, że już wnioski są składane. Ja obiecałem na ostatnim proteście w dorohusku rolnikom, że do końca czerwca zaczną wpływać na konto środki. Ja myślę, że jutro, albo jeszcze może dziś już zaczną pierwsze środki wpływać – zapowiedział minister.

– Czy zalega jeszcze zboże zeszłorocznych zbiorów? Ja myślę, że już w tej chwili coraz mniej, bo rolnicy mogą je sprzedawać spokojnie. Mamy też taką sytuację, że na MATIFie zaczyna rosnąć; jeszcze nie jest to cel, na który byśmy się cieszyli, ale poszło poszło w górę. To jest spowodowane suszą W Hiszpanii, w Portugalii, w Polsce zaczyna być. I to też na pewno w tej sprawie mocno pomaga. Ja wiem o tym, że na przykład w niektórych miejscach wczoraj jakiś protest był, we Wrocławiu rolników, ale ja myślę, że tutaj rolnicy są wykorzystywani politycznie – dodawał.

Minister mówił także o problemie z kukurydzą.

– Jeszcze jedna rzecz, z którą mamy problem, to z kukurydzą. Firmy nasze polskie skupiły mokrą kukurydzę za 900 zł, później ta cena kukurydzy bardzo spadła i teraz sprzedają po 1000 zł suchą. Nie sprzedają tej kukurydzy, czekają, że wzrośnie cena […]. Jeżeli mówimy o eksporcie zboża, to trzeba powiedzieć, przez ostatnie 3 miesiące: maj, kwiecień, marzec wywieźliśmy ponad 3 miliony [ton], jeżeli jeszcze doliczymy do tego czerwiec, a czerwiec będzie jeszcze lepszy jeżeli chodzi o eksport zboża to dobrze ponad 4,5 miliona – mówił Telus.

Minister skonkludował, że sytuacja na rynku zbóż jest już opanowana.