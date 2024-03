Specjaliści Credit Agricole: pszenica po 940 zł/t na koniec 2024 roku

W najnowszej Agromapie specjaliści Credit Agricole przewidują, że na koniec 2024 roku cena pszenicy w Polsce wyniesie 94 zł/dt, zaś kukurydzy 84 zł/dt. Jeszcze wyższe ceny przewidywane są na koniec 2025 roku.

– Ostatni kwartał przyniósł dalszy spadek cen na światowym rynku zbóż, widoczny szczególnie w przypadku cen pszenicy. Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia cen jest zwiększona podaż ziarna ze strony głównych eksporterów, w szczególności z rejonu Morza Czarnego, w warunkach nadal relatywnie słabego popytu. W kolejnych miesiącach ceny zbóż determinowane będą przez pierwsze szacunki dotyczące wielkości zbiorów w sezonie 24/25 – czytamy w najnowszym wydaniu Agromapy.

Wg ekonomistów Credit Agricole niska opłacalność produkcji zbóż oraz niesprzyjające warunki pogodowe w Europie spowodują spadek światowej produkcji w sezonie 2024/2025, co w efekcie może doprowadzić do wzrostów cen pszenicy i kukurydzy do odpowiednio 100 i 95 zł/dt.

Oczywiście długoterminowe prognozy obarczone są sporym ryzykiem, przede wszystkim ze względu na niepewne warunki agrometeorologiczne wśród najważniejszych producentów zbóż.

Całą najnowszą Agromapę można znaleźć tutaj.

