Słaby unijny eksport pszenicy, ale mocniejszy import. Polska w czołówce eksporterów

Jak pokazują dane Komisji Europejskiej, tempo unijnego eksportu pszenicy jest wyraźnie słabsze niż w zeszłym sezonie. Nie można tego samego powiedzieć jednak o imporcie tego zboża.

– Cotygodniowe dane Komisji Europejskiej pokazują, że eksport pszenicy zwyczajnej z UE osiągnął dotychczas 8,81 mln ton w sezonie 2023/24, co oznacza spadek o 22% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Eksport jęczmienia z UE wyniósł 2,31 mln ton, co oznacza spadek o 10% rok do roku – informuje serwis Kaack.

Najwięcej dotychczas wyeksportowała Rumunia – 2,48 mln ton, dalej jest Francja – 1,78 mln ton a podium zamyka Polska z wynikiem 1,58 mln ton. Dalej są Bułgaria z 937 tys. ton i Litwa z 763 tys. ton.

Znacznie wzrósł import pszenicy do UE – o 45% do 2,42 mln ton. Najwięcej zaimportowała dotknięta suszą Hiszpania – 1,31 mln ton. Pszenicy durum zaimportowano aż 886 tys. ton, pięć razy więcej r/r.