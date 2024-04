Agrest puścił liście – znak, że można rozpoczynać siew buraka cukrowego

W rolnictwie używane jest takie pojęcie jak fenologiczny okres siewu. To pojęcie szczególnie stosuje się podczas rozpoczęcia siewu kukurydzy oraz buraka cukrowego.

Za okres fenologiczny buraka cukrowego przyjmuje się rozpoczęcie puszczania zielonych listków w agreście albo kwitnienia czeremchy.

W przypadku kwitnienia czeremchy może być trudniej, bo nie każdy ma ją na działce. Z agrestem sprawa wygląda zdecydowanie prościej, bo zazwyczaj znajduje się on w przydomowych ogródkach. Część plantacji z burakiem cukrowym jest już zasianych. Nie wszyscy rolnicy zdecydowali się jeszcze na siew buraka. Głównie mają obawy o przygruntowe spadki temperatury w nocy i nad ranem. Na niektórych polach niemożliwy jest wjazd w pole, ze względu na zbyt mocne uwilgotnienie gleby.

Temperatura gleby podczas siewu buraka cukrowego powinna osiągnąć wartość 5°C na głębokości 10 cm. Jeżeli wysiejemy buraka w zbyt zimną glebę, albo po siewie, podczas wschodów trafimy na niskie, a nawet ujemne temperatury powietrza to siewki będą miały słaby wigor. Roślina będzie osłabiona i podatna na atak agrofagów. Dlatego warto poczekać, aż gleba się nagrzeje, co przełoży się na wyrównane wschody i dobry początkowy wigor roślin.