Siekierski: łatwo mówić o zamknięciu granicy. To co powiecie producentom mleka?

Dziś na posiedzeniu Sejmu minister rolnictwa Czesław Siekierski odniósł się pośrednio do dzisiejszego protestu rolników. Mówił także o zielonym ładzie i liberalizacji handlu z Ukrainą. Wreszcie zarzucił opozycji upolitycznienie protestu rolników.

– Pan premier Tusk z udziałem resortu rolnictwa spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników; długie, ponad 4-godzinne spotkanie i kolejna kontynuacja tej rozmowy będzie w Sobotę, abyśmy mogli mieć nieograniczony czas do rozmów, bo my od początku rozmawiamy z rolnikami. Jeśli chodzi o problem, który był poruszany to pamiętajcie państwo, że protesty zaczęły się jesienią, to była odpowiedź rolników za brak działań w poprzednim okresie. W związku z tym proszę bardzo, aby sprawiedliwie oceniać sytuację – stwierdził.

– Doprowadziliśmy do istotnych ograniczeń zielonego ładu, także jeżeli chodzi o problemy związane z pestycydami, warunkowością, także jeśli chodzi o niekaralność rolników za niecelowe błędy, ograniczone zostały warunki ugorowania i jest złożony także wniosek o uchylenie obowiązku ugorowania w roku 2024, a w roku przyszłym przeniesienia tego do działań dobrowolnych w ramach ekoschematów – wyjaśniał minister.

Następnie odniósł się do tematu relacji handlowych z Ukrainą.

– Jeśli chodzi o liberalizację handlu, na którą była wcześniej zgoda polskiego rządu, w tej liberalizacji która jest proponowana od czerwca 2024 do czerwca 2025 wprowadziliśmy pewne ograniczenia w zakresie towarów wrażliwych […]. Ale co jest najważniejsze, prowadzimy dwustronne negocjacje z Ukrainą, bo chcemy doprowadzić do porozumienia bilateralnego, gdzie ustalimy warunki wymiany, kontyngenty […], a więc będzie pełen nadzór i wymiana handlowa, bo łatwo mówić o zamknięciu granicy. To co powiecie producentom mleka, jeśli tak istotna część przetworów mlecznych jest eksportowana na terytorium Ukrainy? Handel jest realizowany w obie strony – powiedział.

– I wreszcie na koniec. Toczyły się dobrze rozmowy z rolnikami dopóki w te rozmowy nie wkroczyli politycy. Upolityczniliście protesty rolników, tego nie wolno robić – zakończył Siekierski.