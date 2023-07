Rzepak wchodzi do gry, kończą się małe żniwa. Ceny zbóż 17.07.2023

Jesteśmy obecnie na finiszu tzw. małych żniw i obecnie bardzo zaawansowane są zbiory jęczmienia, a na rynku zaczął pojawiać się pierwszy rzepak z tegorocznych zbiorów.

Pogoda bardzo mocno przyspieszyła w tym roku zbiory i właściwie w większości kraju kończą się już zbiory jęczmienia, a w weekend rozpoczęły się pierwsze zbiory rzepaku, który zaczyna trafiać do skupów. Parametry wilgotnościowe są na chwilę obecną bardzo dobre, ponieważ wilgotność rzepaku często waha się w granicach 5-6 proc.

Przyzwoite są również ceny, które firmy skupowe oferują rolnikom, ponieważ w wielu miejscach zbliżają się one do 2 tys. zł za tonę. Prawdopodobnie również w tym tygodniu zaczną się na dużą skalę zbiory pozostałych gatunków zbóż, a to na pewno przełoży się na ceny, ponieważ obecnie uległy one pewnej stabilizacji i właściwie wszyscy skupujący czekają już na zboża z nowych zbiorów, a tylko nieliczni kupują ubiegłoroczne zboża, aby uzupełnić braki.

Wszystko to sprawia, że obecnie skupy płacą za ubiegłoroczną pszenicę konsumpcyjną na poziomie od 710 do 960 zł za tonę. Jak zwykle najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. W przypadku dostaw do portów w sierpniu/wrześniu są natomiast zawierane kontrakty po 995 zł/t za pszenicę konsumpcyjną. Jeśli chodzi o ceny proponowane na tegoroczne żniwa to zawiera się ona w przedziale 780-940 zł/t.

Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie normą jest wycena poniżej 700 zł za tonę i tylko nieliczne skupy oferują stawki powyżej 800 zł za tonę, nie mniej jednak rozstrzał cenowy jest spory. Najniższą ceną jaka jest obecnie oferowana to 680 zł/t a maksymalnie jest to 850 zł/t.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 770 zł, a w przypadku nowych zbiorów jest to przedział cenowy 630-680 zł/t. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 920 zł/t. Niezmiennie na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 800 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 750 zł/t, a paszowe od 520 do 670 zł/t. Dość dobrze zachowują się z kolei ceny rzepaku, gdyż maksymalnie można za niego dostać nawet nieco ponad 2000 zł/t. Ceny minimalne są niższe, ale różnice nie są tak duże jak kilka tygodni temu i minimalną ceną jest obecnie 1800 zł/t.

Dużych ruchów cenowych nie zobaczymy również na kukurydzy, gdzie kupujący chcą płacić maksymalnie 940 zł/t, a cena minimalna to obecnie 800 zł/t.