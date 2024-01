Ruch w skupach większy, ale bez zbytniego przełożenia na ceny: Ceny zbóż 16.01.2024

Początek nowego tygodnia dalej nie przynosi istotnych zmian w cennikach firm skupowych i ceny zbóż oscylują na poziomach znanych od kilku tygodni. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 16.01.2023 r.?

W dalszym ciągu obserwując rynek, można zauważyć, że zmiany cenowe wahają się w granicach 10-20 zł na tonie zarówno w górę jak i w dół w zależności od firmy skupowej. Nie są one zatem znaczące, a dodatkowo prognozy analityków nie przewidują zbyt znaczących ruchów w górę.

Przyglądając się giełdom światowym, również tam nie widać tendencji wzrostowych, a wręcz ceny znajdują się w okolicach kilkuletnich minimów, co siłą rzeczy odbija się na krajowym rynku. Nieznacznie zwiększa się co prawda ruch w skupach, ale dalej jest on niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a firmy przetwórcze, jak informują kupujący, mają pokrycie w towarze na kolejne kilka tygodni, co nie wymusza na nich dużych zakupów.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1050 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 760 zł/t i ta minimalna cena obowiązuje już od wielu tygodni. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 820 zł za tonę.

Niewielkie zmiany w górę odnotowaliśmy w przypadku jęczmienia paszowego i obecnie stawki rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 790 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 590 do maksymalnie 750 zł/t.

Niewiele dzieje się także w przypadku żyta. Za żyto konsumpcyjne można dostać maksymalnie 650 zł, a ceną minimalną jest 530 zł/t, zaś ceny żyta paszowego znajdują się w przedziale od 500 do 620 zł/t. Nie zmieniły się również ceny jakie skupujący płacą za rzepak i jego minimalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1650 zł/t, a maksymalnie można za niego otrzymać 1850 zł/t.

O kolejne 10 zł na tonie w górę poszła również cena minimalna kukurydzy, co sprawia, że obecnie ceny minimalne wynoszą 640 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 760 zł/t.